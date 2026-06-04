Cum arată proprietatea lui Nuțu Cămătaru. Domeniul din Ferentari este imens și adăpostește animale exotice 

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Nuțu Cămătaru are o proprietate spectaculoasă în Ferentari. Printre lucrurile inedite de aici se numără un club de echitație, cai de competiție și spații unde sunt crescute animale exotice. Iată cum arată proprietatea lui Nuțu Cămătaru.

Nuțu Cămătaru, proprietate impresionantă în Ferentari

Nuțu Cămătaru a revenit în atenția publică, după ce regizorul Anghel Damian a realizat serialul-documentar „Cămătarii”, în care este prezentată viața lui Nuțu și a lui Sile Cămătaru.

De data aceasta, vloggerul Nicușor Giocolanda a ajuns pe proprietatea lui Nuțu Cămătaru din București, unde a realizat un tur al domeniului, alături de Dani, unul dintre fiii acestuia.

În imagini se pot vedea grajduri, cai de competiție, spații de agrement și zone în care au fost ținute mai multe animale exotice.

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Dani, unul dintre fiii lui Nuțu Cămătaru, a fost gazda vizitei vloggerului și a prezentat mai multe zone ale domeniului.

Proprietatea se află în cartierul Ferentari din sectorul 5 al Capitalei și este cunoscută pentru cât de impresionantă este. De-a lungul timpului, Nuțu Cămătaru a avut mai multe animale de companie.

Domeniul ocupă aproximativ cinci hectare și este delimitat de mai multe străzi din zonă. Mai mult, proprietatea este împărțită în două zone: una rezidențială și una dedicată activităților ecvestre.

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Nuțu Cămătaru a ținut aici și animale sălbatice, însă acestea au fost luate de autorități, după ce s-a dovedit că nu avea condițiile necesare unui trai bun.

Conform informațiilor care s-au vehiculat de-a lungul timpului, suprafața proprietății s-ar apropia de dimensiunile Grădinii Zoologice din București.

Vile și lac artificial

După ce animalele ai fost luate de pe proprietate, Nuțu Cămătaru și-a luat cai de competiție. Aceștia sunt înregistrați oficial și participă la competiții ecvestre. Mai mult, în cadrul proprietății funcționează și o pensiune pentru animale, iar grajdurile sunt amenajate special pentru antrenarea cailor.

În apropiere se află mai multe vile în care locuiesc membri ai familiei, iar între clădiri se afla o zonă de relaxare, o piscină și un lac artificial.

În cadrul proprietății mai există și spații verzi și zone împădurite, unde există alte animale domestice.

Serialul „Cămătarii”, regizat de Anghel Damian arată o perspectivă asupra unui fenomen controversat din România post-comunistă. Documentarul i-a readus în atenția publicului pe Nuțu și Sile Cămătaru și vorbește despre extinderea rețelelor interlope românești în Europa Occidentală.

Serialul poate fi văzut luni, de la ora 23:30 pe PRO TV sau oricând pe VOYO.

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