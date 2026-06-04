Cum arată proprietatea lui Nuțu Cămătaru. Domeniul din Ferentari este imens și adăpostește animale exotice 

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Nuțu Cămătaru are o proprietate spectaculoasă în Ferentari. Printre lucrurile inedite de aici se numără un club de echitație, cai de competiție și spații unde sunt crescute animale exotice. Iată cum arată proprietatea lui Nuțu Cămătaru.
Nuțu Cămătaru a ținut aici și animale sălbatice, însă acestea au fost luate de autorități, după ce s-a dovedit că nu avea condițiile necesare unui trai bun.
Conform informațiilor care s-au vehiculat de-a lungul timpului, suprafața proprietății s-ar apropia de dimensiunile Grădinii Zoologice din București.
Vile și lac artificial
După ce animalele ai fost luate de pe proprietate, Nuțu Cămătaru și-a luat cai de competiție. Aceștia sunt înregistrați oficial și participă la competiții ecvestre. Mai mult, în cadrul proprietății funcționează și o pensiune pentru animale, iar grajdurile sunt amenajate special pentru antrenarea cailor.
În apropiere se află mai multe vile în care locuiesc membri ai familiei, iar între clădiri se afla o zonă de relaxare, o piscină și un lac artificial.
În cadrul proprietății mai există și spații verzi și zone împădurite, unde există alte animale domestice.
Serialul „Cămătarii”, regizat de Anghel Damian arată o perspectivă asupra unui fenomen controversat din România post-comunistă. Documentarul i-a readus în atenția publicului pe Nuțu și Sile Cămătaru și vorbește despre extinderea rețelelor interlope românești în Europa Occidentală.
Serialul poate fi văzut luni, de la ora 23:30 pe PRO TV sau oricând pe VOYO.