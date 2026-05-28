Sile Cămătaru, declarații neașteptate despre Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile unei relații între cei doi. „Mi-am făcut discuții acasă!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sile Cămătaru revine în atenția publicului cu dezvăluiri incendiare despre controversele mondene legate de numele său, la un an după eliberarea sa condiționată din primăvara anului 2025. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, pe fondul lansării documentarului „Cămătarii” regizat de Anghel Damian, cunoscutul interlop a decis să pună capăt speculațiilor care au rulat timp de două decenii în presa mondenă despre femeile din trecutul său.

Acesta a vorbit deschis despre faima de „băiat rău” care atrăgea femeile ca un magnet, dar a ținut să clarifice, o dată pentru totdeauna, care a fost adevărata natură a relației sale cu Nicoleta Luciu, una dintre cele mai curtate vedete ale anilor 2000.

Ce spune despre Nicoleta Luciu și legăturile cu femeile celebre

Notorietatea fostului lider interlop a atras mereu atenția publicului, iar viața sa personală a fost adesea ținta unor scenarii demne de filmele de la Hollywood. La mai bine de 20 de ani de când ziarele scriau intens despre această idilă secretă, Sile Cămătaru a decis să pună capăt tuturor speculațiilor și să clarifice cum au stat, de fapt, lucrurile între el și fosta asistentă TV.

În cadrul dialogului televizat, Sile Cămătaru a recunoscut că statutul de „băiat rău” pe care îl avea în perioada sa de glorie a reprezentat întotdeauna un magnet pentru sexul frumos, iar acest lucru i-a adus avantaje fără prea mari eforturi. Cu toate acestea, el susține că realitatea a fost mult deformată de către mass-media și că multe dintre femeile din showbiz care i-au fost atribuite de-a lungul timpului au avut enorm de suferit de pe urma zvonurilor făcute publice.

„Să știi că, din copilărie, fetele erau atrase de băiatul rău. A contat foarte mult chestia asta. Nu trebuia să faci mare efort ca să cucerești. Veneau ele singure. Adevărul e că lumea a exagerat foarte mult anumite lucruri și anumite povești. Nu pot să zic că n-au fost mici chestii. Au existat anumite apropieri, dar lumea le-a făcut mult mai mari decât erau. Pe multe femei le-a afectat asocierea asta și au avut probleme din cauza zvonurilor”, a dezvăluit Sile Cămătaru la Dan Capatos Show.

Atunci când discuția s-a mutat punctual pe numele Nicoletei Luciu, Cămătaru a demontat categoric scenariile conform cărora între ei ar fi existat o relație intimă. El a subliniat că întreaga poveste a fost amplificată artificial și că speculațiile i-au provocat neînțelegeri mari inclusiv în propriul cămin.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău”, a ținut să precizeze Sile Cămătaru, oferind o variantă total diferită de cea a tabloidelor de altădată.

Citeşte şi: Nicoleta Luciu, intervenție estetică în secret: „Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă”

Citeşte şi: Nicoleta Luciu, dezvăluiri dureroase despre sarcinile pierdute. „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. A fost foarte greu!”

Citeşte şi: Cum arăta Nicoleta Luciu înainte să devină celebră. Imagini cu vedeta înainte să fie desemnată Miss România

Reacția Nicoletei Luciu după dezvăluirile lui Cămătaru

Actrița a optat pentru o neutralitate absolută în spațiul public, refuzând să alimenteze o controversă veche de două decenii. În timp ce declarațiile lui Sile Cămătaru rulau pe ecrane, Nicoleta Luciu se afla într-o transmisiune directă pe platforma TikTok, unde găzduia o sesiune video alături de Lucian Viziru.

Discuția din platoul lui Dan Capatos a mutat rapid atenția utilizatorilor în secțiunea de comentarii a live-ului, unde un internaut a întrebat-o direct pe vedetă cum comentează afirmațiile fostului lider interlop. Deși a menținut un dialog constant cu publicul și a răspuns celorlalte mesaje primite în timp real, Nicoleta Luciu a ignorat complet întrebarea respectivă, evitând să ofere vreo replică pe marginea acestui subiect.

Condamnările lui Cămătaru și un cazier judiciar de peste două secole

Dincolo de poveștile de budoar și lumea sclipitoare a vedetelor de la începutul anilor 2000, viața reală a lui Vasile Balint s-a desfășurat în mare parte în spatele gratiilor, fiind marcată de un șir impresionant de probleme cu legea. Cazierul său judiciar adună fapte extrem de grave care se întind pe mai bine de patru decenii, fiind legate de crimă organizată, proxenetism, șantaj, cămătărie, trafic de persoane și numeroase infracțiuni comise cu violență.

Parcursul său infracțional a început încă din perioada regimului comunist. În anii ’80 și ’90, Sile Cămătaru a adunat o serie lungă de condamnări penale pentru spargeri, furturi de proporții și diverse infracțiuni economice. Un detaliu uluitor din trecutul său este că adunarea tuturor pedepselor stabilite de judecători în acea epocă a depășit bariera de 270 de ani de închisoare, deși o bună parte din această perioadă record a fost redusă ulterior prin contopiri juridice sau decrete de grațiere.

Problemele majore au continuat și în perioada postdecembristă, odată cu monitorizarea strictă a clanului pe care îl conducea alături de fratele său. În anul 2012, instanțele din România l-au condamnat definitiv la 13 ani de detenție în celebrul dosar penal intitulat „Clanul Cămătarilor”.

Câțiva ani mai târziu, în 2017, magistrații i-au aplicat o nouă pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și alte fapte asociate. Ultima sa condamnare majoră a venit în anul 2020, când a primit o sentință definitivă de 6 ani de închisoare într-un caz de proxenetism, Sile Cămătaru fiind eliberat condiționat din penitenciar abia de curând, în primăvara anului 2025.

Foto – Facebook / captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News