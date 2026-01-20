Cum arăta Nicoleta Luciu înainte să devină celebră. Imagini cu vedeta înainte să fie desemnată Miss România

O fotografie cu Nicoleta Luciu din clasa a IX-a a stârnit nostalgie online. Vedeta, acum mamă și realizatoare de podcast, și-a păstrat același zâmbet larg.

Cum arăta Nicoleta Luciu înainte să devină celebră

O imagine cu Nicoleta Luciu din adolescență, distribuită recent pe rețelele sociale, s-a viralizat imediat. Fotografia, surprinsă în clasa a IX-a, o arată pe Nicoleta zâmbitoare, alături de verișoara ei, cu ochii plini de visuri mărețe.

Nicoleta Luciu, care are o viață centrată pe familie și pe cel mai recent proiect, podcastul ei, s-a remarcat odată cu titlul de Miss România, obținut în 1999.

De pe podiumurile de modelling, Nicoleta și-a croit o carieră remarcabilă în televiziune. A devenit una dintre cele mai iubite actrițe din telenovele românești precum „Numai Iubirea”, „Inimă de Țigan”, „Regina“ sau „Aniela”.

Mai mult decât atât, a fost și prezentatoare TV pentru proiecte de mare audiență, precum „Vocea României”, înainte de a se retrage pentru a se dedica 100% rolului de mamă.

Câți copii are Nicoleta Luciu

Nicoleta este căsătorită cu omul de afaceri Zsolt Csergo și mamă a patru copii. Vedeta are un fiu, Zsolt Junior (17 ani), și pe tripleții Kim, Kevin și Karoly (14 ani). Pentru că sunt deja adolescenți, Nicoleta a simțit că este momentul să se întoarcă la muncă.

În 2025, Nicoleta a revenit în atenția publicului, nu pe marile ecrane, ci pe YouTube. Vedeta găzduiește podcastul MOM by Nicoleta Luciu. Actrița și-a redescoperit vocea și legătura cu fanii, arătând că este capabilă să se reinventeze chiar și după o pauză atât de îndelungată.

