Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”

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Bianca Drăgușanu spune că Victor Slav nu este atât de implicat pe cât și-ar fi dorit ea în creșterea fiicei lor, Sofia Natalia.

Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor

Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Bianca Drăgușanu a făcut declarații rare despre implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor, Sofia Natalia, care va împlini zece ani în septembrie 2026. Bianca și Victor s-au despărțit în 2018, iar de atunci fiica lor locuiește cu ea.

„Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău. Nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate. Bine că poate mami”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars, conform Spynews.

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„Eu am trei job-uri, de multe ori chiar și patru”

Bianca a subliniat importanța independenței financiare pentru femei în zilele noastre, mai ales când vine vorba de a face față provocărilor vieții. „În 2026, femeia, în primul rând, trebuie să fie independentă și hotărâtă. Trebuie să aibă minim un job, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe noi. Astea două chestii sunt obligatorii. Eu am trei job-uri, de multe ori chiar și patru”, a adăugat vedeta.

Nu este prima oară când Bianca Drăgușanu își exprimă nemulțumirile față de tatăl fiicei sale. „Nu există un program și nicio pensie alimentară. El o ia când vrea, mai rar, cu toate că ar putea s-o ia mai des. (…) Copilul nu prea îl cere, nu-l pomenește. La cinci ani se dă cum bate vântul, va înțelege ea când va fi mai mare”, spunea Bianca Drăgușanu în 2021, în emisiunea „În oglindă”.

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„Noi doi avem o comunicare foarte bună”

Apoi, întrebată despre acea declarație, Bianca a spus că era probabil supărată pe el la momentul respectiv, dar că, în general, au o comunicare bună în ceea ce o privește pe Sofia. „Cred că la ora aceea eram puțin supărată pe el. Astăzi mi-a mai trecut supărarea. Noi doi avem o comunicare foarte bună, nu ne-am certat niciodată. Poate am avut discuții mai aprinse sau contradictorii, dar o iubește foarte mult și fiecare om face cât poate, cât îi permite timpul, cât îi permite bugetul, cât și permite inima. Nu știu dacă sunt neapărat lucruri pe care i le-aș reproșa, probabil ar fi frumos și matur din partea mea să le fac în privat, nu public. O iubește foarte mult și așa cum poate el este alături de ea cu ce poate el”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars, potrivit Spynews.

De șase ani, Bianca formează un cuplu cu Gabi Bădălău. Vedeta recunoaște că timpul petrecut împreună a ajutat-o să-și dezvolte răbdarea și să-și tempereze emoțiile. „Nu există vreun secret și nici nu aș da vreun exemplu din relația mea. Nu e cazul. Au trecut aproape 6 ani. Nu m-am gândit dacă există vreun secret. Am devenit eu mult mai calmă și mai înțelegătoare. Cred că femeia deține controlul. Femeia este gâtul fără de care capul nu se poate mișca”, a explicat Bianca pentru Antena Stars.

Foto: Instagram

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