Andreea Munteanu de la Survivor România 2026 s-a căsătorit religios cu Emanuel Roșca

Fosta gimnastă Andreea Munteanu s-a căsătorit cu partenerul ei, Emanuel Roșca, într-un cadru plin de emoție. Slujba a fost oficiată chiar de tatăl mirelui, care este preot.
Mireasa a schimbat două rochii în ziua nunții. În cea mai mare parte a timpului a purtat o rochie lungă, de tip sirenă, fără bretele și accesorizată cu mâneci detașabile din dantelă. Pentru dansul mirilor, mirii au ales o piesă cântată de Lady Gaga, „Hold My Hand”, de pe coloana sonoră a filmului „Top Gun: Maverick”.
Andreea Munteanu și Emanuel Roșca formează un cuplu de mai mulți ani și s-au căsătorit civil în iulie 2026. Cererea în căsătorie a avut loc cu un an înainte, marcând începutul unei noi etape din viețile celor doi.
Andreea Munteanu, parcurs grozav la Survivor România 2026
Andreea Munteanu s-a remarcat prin participarea la Survivor România 2026. A intrat în competiție în săptămâna a 4-a, în echipa Faimoșilor, și a avut rezultate foarte bune pe trasee. A ajuns foarte aproape de finală, însă când mai erau doar 8 concurenți, a fost eliminată în jocurile Individualelor, după un duel decisiv cu Patricia Vizitiu, care a fost prezentă la nunta ei.