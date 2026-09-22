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Irina Fodor a dezvălui la Furnicuțele ce îi reproșează soțul ei, Răzvan Fodor. Prezentatoarea de la Asia Express și actorul din „Băieți Buni: Pe viață” sunt căsătoriți de 16 ani și împreună au o fiică, Diana, în vârstă de 15 ani.

Ce îi reproșează Răzvan Fodor soției lui, Irina Fodor

Irina Fodor și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Deși îi desparte o diferență de vârstă de 13 ani, cei doi au reușit să creeze o conexiune profundă bazată pe principii comune și viziuni similare asupra vieții. Irina a dezvăluit că, în ciuda iubirii lor evidente, există un aspect al personalității ei care îl nemulțumește pe Răzvan: felul rezervat în care își exprimă sentimentele.

„Cred că aș putea fi mai caldă. Dacă este să primesc vreun reproș, acesta este, de obicei, că sunt prea strictă și că uit să fac declarații. Eu sunt omul faptelor. Mi se spune mai des «te iubesc» decât o spun eu”, a mărturisit Irina, citată de Spynews.

Prezentatoarea de la Asia Express și Chefi la cuțite nu ar ierta infidelitatea

În același interviu, Irina a fost întrebată ce nu i-ar ierta niciodată partenerului său. Răspunsul ei ferm subliniază valorile fundamentale ale unei relații bazate pe respect și încredere: „Nu i-aș ierta infidelitatea, pentru că mi se pare că e mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit împreună”.

Vedeta a demonstrat, încă o dată, că stabilitatea emoțională și sinceritatea sunt pilonii pe care își clădește viața de familie. Cu toate acestea, ea recunoaște că uneori își dorește să fie mai expresivă în manifestarea afecțiunii, o trăsătură pe care Răzvan o consideră esențială.

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Cum a fost Irina Fodor cerută în căsătorie

Momentul în care Răzvan Fodor a cerut-o în căsătorie pe Irina reflectă, încă o dată, unicitatea relației lor. Nu au existat gesturi clasice sau scenarii hollywoodiene. În schimb, cererea a venit sub forma unei conversații despre viitorul lor împreună.

„Nu a fost o cerere cu aruncatul în genunchi, cu trandafiri și așa mai departe. El nu e oricum clasic în declarațiile de dragoste. A fost mai mult ca o discuție. Era un plan de bătrânețe. Era o poveste, de fapt. Am început să croșetăm o poveste și așa mi-a zis: «Și ești sigură că vrei să îmbătrânești cu mine?»”, a povestit Irina.

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut când ea avea 19 ani, iar el 32, pe platourile de filmare de la Buftea. Răzvan juca într-un serial, iar Irina, la acea vreme studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, făcea figurație specială.

„Când am văzut-o mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus «nu»”, a povestit Răzvan Fodor în trecut, la Antena Stars.

Foto: Instagram

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