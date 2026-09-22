Mirabela Grădinaru a renunțat la rochiile simple. Partenera lui Nicușor Dan și cele 3 ținute cu care a cucerit SUA

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirabela Grădinaru și președintele Nicușor Dan au adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie la Memorialul 9/11 din New York. Momentul solemn a fost marcat de depunerea de flori și un moment de reculegere, iar prima doamnă a atras atenția cu ținuta sa elegantă.

Mirabela Grădinaru, elegantă în SUA

Un moment de reculegere și o apariție elegantă au marcat vizita președintelui Nicușor Dan și a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, la Memorialul 9/11 din New York. Cei doi au adus un omagiu victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, depunând flori și păstrând un moment de tăcere.

Potrivit Libertatea, printre cei care și-au pierdut viața în acea tragedie s-au numărat și cetățeni români.

În această vizită cu o încărcătură emoțională aparte, Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută care a transmis respect și sobrietate. Partenera șefului statului a purtat o rochie midi albastră, cu o croială simplă și detalii rafinate. Modelul rochiei, inspirat de o cămașă, evidențiază o talie subtil marcată, cu nasturi discreți și mâneci lungi, conferindu-i o eleganță aparte fără a atrage atenția excesivă. Pantofii albi cu toc au adăugat un contrast subtil, iar coafura simplă și machiajul natural au completat perfect look-ul.

Președintele Nicușor Dan a ales un costum bleumarin cu o cravată închisă la culoare, potrivindu-se cu sobrietatea momentului. Cei doi au fost surprinși în fotografii în timp ce aduceau un omagiu celor căzuți pe locul fostului complex World Trade Center.

Citește și: Romina Gingașu, detalii despre relația cu Piero Ferrari, după ce a șters fotografiile cu el din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”

Citește și: Ce îi reproșează Răzvan Fodor soției lui, Irina Fodor

Stil și autenticitate la inaugurarea „The Queen Marie of Romania Corner”

Dacă la Memorialul 9/11 Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută sobră, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, aceasta a adoptat un look mai îndrăzneț.

Rochia cu imprimeu șarpe, croială evazată și mâneci bufante a adus o notă de modernitate și eleganță. Detalii precum nasturii frontali și gulerul ascuțit au adăugat un aer sofisticat ținutei.

Citește și: Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care a locuit cu Andreea Popescu și copiii lor. Reacția influenceriței: „Există orgolii, dar te lupți cu ele”

Citește și: Gabriela Lucuțar, dezvăluiri neașteptate despre funeraliile Mădălinei Apostol. „Eu le-aș fi făcut altfel!” Ce a observat la sicriul de mii de euro

Evenimentul, organizat în onoarea Reginei Maria, subliniază importanța relațiilor diplomatice și culturale între cele două țări.

De asemenea, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu mai multe prime doamne și primi domni, printre care și E.S. Rachel Ruto, Prima Doamnă a Republicii Kenya. La acest eveniment, partenera lui Nicușor Dan a purtat o bluză neagră cu buline albe, o fustă neagră, și un sacou bej.

În ultima parte a vizitei din New York, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională organizată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru în SUA

Sursă foto: Administrația Prezidențială, Facebook

Urmărește-ne pe Google News