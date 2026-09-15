Vedetele au strălucit la Emmy 2026. Nicole Kidman și Harrison Ford, în lacrimi în timpul celui mai emoționant discurs al serii

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La gala Emmy 2026 din Los Angeles, Michael J. Fox a emoționat publicul cu un discurs sincer despre lupta sa cu Parkinson. Nicole Kidman și Harrison Ford au izbucnit în lacrimi, aplaudându-l în momentul în care a fost recompensat cu premiul umanitar „Bob Hope”.

Nicole Kidman și Harrison Ford, în lacrimi la Emmy 2026

Luni seară, la gala premiilor Emmy 2026, emoțiile au atins cote maxime când Michael J. Fox a fost distins cu prestigiosul premiu umanitar „Bob Hope”. Actorul în vârstă de 65 de ani, cunoscut pentru rolul său iconic din „Back to the Future”, a urcat pe scenă într-un scaun cu rotile și a ținut un discurs care a mișcat profund toată sala. Printre cei vizibil impresionați s-au numărat și Nicole Kidman (59 de ani) și Harrison Ford (84 de ani), care nu și-au ascuns lacrimile.

„Inițial, am ținut secret diagnosticul de Parkinson. Mă temeam că îmi va afecta munca și relația cu publicul”, a mărturisit Michael J. Fox, referindu-se la momentul dificil din 1991, când a aflat că suferă de această boală, la doar 29 de ani.

Starul a recunoscut că s-a întrebat adesea dacă fanii ar mai fi râs la glumele sale, știind de lupta pe care o poartă.

Harrison Ford, colegul său din serialul ”Shrinking”, a fost surprins aplaudând în picioare, cu ochii înlăcrimați, în timp ce Nicole Kidman, aflată în public, și-a șters lacrimile în repetate rânduri, vizibil copleșită de emoție.

Discursul lui Michael J. Fox a avut un mesaj profund inspirațional, vorbind despre cum și-a transformat lupta personală într-o misiune pentru a ajuta milioane de oameni care trăiesc cu Parkinson.

„Am fost uimit de sprijinul vostru, m-am simțit înălțat sufletește și am realizat că nu-mi pierdusem capacitatea de a face ceea ce iubesc. Nu mi-au putut lua asta. Și asta datorită faptului că mi-ați fost alături. Vă sunt recunoscător”, a spus actorul, stârnind aplauze furtunoase.

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Ținute spectaculoase pe covorul roșu

Un adevărat spectacol a fost oferit și pe covorul roșu al Premiilor Emmy 2026, unde vedetele au pășit încrezătoare, dar și strălucitoare.

Zendaya, mereu un punct de atracție la evenimentele de gală, a cucerit publicul și criticii cu o rochie personalizată Prada, împodobită cu cristale și aplicații strălucitoare. Nominalizată la categoria ”Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic” pentru rolul din „Euphoria”, actrița a ales să completeze ținuta cu bijuterii Mikimoto și o coafură pixie impecabilă. Apariția sa elegantă a fost una dintre cele mai apreciate ale serii.

După o absență de nouă ani, Nicole Kidman a revenit pe scena premiilor Emmy cu un look spectaculos. Actrița și ambasadoarea Chanel a ales o rochie albă tip bustieră, decorată cu 46 de flori fine din mătase, organza și rafie. Pantofii și bijuteriile Chanel High Jewelry au completat o apariție de neuitat.

Selena Gomez a strălucit într-o rochie aurie Louis Vuitton, care amintea de o armură sofisticată. Accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co., vedeta din „Only Murders in the Building”, producție nominalizată la cinci categorii, inclusiv „Cel mai bun serial de comedie”, a fost un exemplu de eleganță futuristă. Cu o prezență mereu fermecătoare, Gomez a fost în centrul atenției pe covorul roșu.

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Ținute care au provocat dezbateri

Nu toate aparițiile au fost pe placul publicului. Shailene Woodley a ales o combinație îndrăzneață de pantaloni aurii cu paiete, un top albastru, mănuși din piele burgundy și un colier colorat.

Cynthia Nixon a purtat o rochie burgundy cu un singur umăr și aspect șifonat, în timp ce Megan Stalter a optat pentru o ținută aurie, completată de vopsea corporală și aripi supradimensionate.

Rachel Sennott, în schimb, a întors toate privirile cu o rochie roz neon, transparentă, care a stârnit controverse.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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