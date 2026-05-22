Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment

Primul designer outlet din România și-a deschis porțile la Otopeni. Via Porta aduce peste 75 de branduri internaționale de lux lângă Aeroportul Henri Coandă, iar vedetele din România s-au distrat de minune la evenimentul de deschidere. Anna Lesko, Alina Ceușan, Delia, Carmen Grebenișan sunt doar câteva din personalitățile care au avut ocazia să vadă pentru prima dată colecțiile de designer apărute și în România.

Via Porta, primul designer outlet din România

Via Porta, primul designer outlet din România, se deschide oficial pe 22 mai 2026, în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Henri Coandă. Noul spațiu comercial promite să aducă în România experiența outleturilor de lux consacrate din Europa și reunește peste 75 de branduri internaționale de modă și accesorii, de la Celine, Saint Laurent, Gucci, Valentino Garavani, Moncler și Loewe, la Acne Studios, Amina Muaddi, Casablanca și Aquazzura. Totodată, spațiul găzduiește și o importantă selecție de parfumerie de nișă din România – peste 30 de case independente și artizanale – prezentate de OBSENTUM.

„România are deja consumatori de lux sofisticați – oameni care zboară la Bicester Village, La Vallée Village sau Serravalle pentru aceste branduri. Via Porta aduce acea experiență acasă, cu garanția autenticității și a unui standard de servicii pe care nu l-ai văzut până acum într-un outlet”, a afirmat Ana Pintilie, Marketing Manager.

Valentino Garavani, Gucci și Saint Laurent, printre mărcile celebre de la Via Porta

Spațiul se întinde pe mai mult de 1.000 de metri pătrați, distribuiți pe trei etaje, și include nume celebre precum Valentino Garavani, Celine, Loewe, Dolce & Gabbana, Gucci, Zegna, Saint Laurent, Santoni, Jimmy Choo și Amina Muaddi. În ofertă se regăsesc și branduri precum Moncler, Acne Studios, Casablanca, Aquazzura, Tod’s, Mach & Mach, Furla și Coccinelle.

Totodată, spațiul găzduiește și o amplă selecție de parfumerie de nișă din România, prezentată de OBSENTUM, cu peste 30 de case independente și artizanale.

„Via Porta nu este un outlet în sensul tradițional al cuvântului. Este locul unde pășești pe cealaltă parte a luxului – aceleași branduri, prin canale oficiale, dar cu reduceri de până la 60% față de prețul de boutique. Acesta este modul inteligent de a cumpăra produse de lux.” – Ana Pintilie, Marketing Manager.

Spațiul, organizat pe trei niveluri

Spațiul este organizat pe trei niveluri distincte. Primul etaj, intitulat „Designer Selection”, include piese ready-to-wear, articole din sezoanele trecute și colecții speciale de la case ultra-luxury și contemporary precum Celine, Loewe, Gucci, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Zegna, Casablanca și Acne Studios.

Parterul este dedicat pantofilor, accesoriilor și parfumurilor de nișă. Vizitatorii vor găsi aici creații semnate de Amina Muaddi, Jimmy Choo, Aquazzura, Saint Laurent, Santoni, Tod’s, Mach & Mach și Moncler. În aceeași zonă funcționează și destinația de parfumerie de nișă introdusă de OBSENTUM, descrisă ca un spațiu de explorare olfactivă, nu exclusiv orientat spre vânzare.

La etajul -1 se află zona „Genți, Pre-loved & Last Chance”, dedicată sustenabilității de lux. Aici sunt disponibile articole pre-loved autentificate și atent curatoriate, dar și stocuri finale din colecțiile outlet, cu reduceri maximale pentru cantități limitate. Tot în această zonă se regăsește și o selecție de genți premium Furla și Coccinelle.

Locație și facilități

Conceptul funcționează pe principiul outleturilor internaționale consacrate: colecții din sezoanele anterioare, stocuri de final de serie și piese de arhivă provenite direct de la distribuitori autorizați, la prețuri cu până la 60% mai mici decât cele din boutique-uri.

Amplasat lângă Aeroportul Henri Coandă și accesibil direct de pe DN1, Via Porta dispune de parcare proprie și de un lobby de așteptare conceput pentru a oferi o experiență apropiată de cea a unui boutique premium.

Reprezentanții companiei estimează un flux de 100.000–150.000 de vizitatori în primul an de funcționare. Poziționarea lângă aeroport, care înregistrează peste 19 milioane de pasageri anual, este considerată un avantaj major pentru atragerea unui flux constant de clienți, fără dependență de traficul rezidențial specific marilor centre comerciale urbane.

Pentru următorii ani, compania estimează o creștere organică de 20–30%, susținută de extinderea portofoliului de branduri, evenimente sezoniere și consolidarea notorietății Via Porta atât pe piața locală, cât și în rândul călătorilor internaționali.

Locația din Otopeni reprezintă primul pas dintr-un plan amplu de dezvoltare. Via Porta își propune să devină primul lanț național de designer outlet-uri din România, cu un model gândit pentru extindere în mai multe orașe și cu ambiția de a deveni un reper pentru Europa Centrală și de Est.

Via Porta este deschis publicului larg începând cu 22 mai 2026.

