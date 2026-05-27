  MENIU  
Home > Vedete > Dakota Johnson, în ipostaze tandre cu un celebru designer. Actrița are o relație cu Role Model

Dakota Johnson, în ipostaze tandre cu un celebru designer. Actrița are o relație cu Role Model

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 27.05.2026, 14:23
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dakota Johnson a petrecut o seară de neuitat alături de Alessandro Michele, directorul creativ Valentino. Imaginile surprinse de paparazzi arată momentul emoționant în care cei doi se îmbrățișează după o cină relaxantă.

Dakota Johnson și Alessandro Michele, ipostaze tandre la Roma

Dakota Johnson a ieșit în oraș alături de celebrul creator de modă Alessandro Michele. Directorul creativ al casei de modă de lux Valentino a dus-o pe actriță la o cină la Roma, iar gesturile afectuoase nu au lipsit. Au existat îmbrățișări și chiar mai multe sărutări.

Pentru această ieșire, Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, a ales o ținută sofisticată, compusă dintr-un top alb cu mânecă scurtă, o fustă midi neagră și un pulover tricotat elegant drapat pe umeri. Accesoriile au fost pe măsură: pantofi clasici negri, bijuterii fine și o geantă de umăr din piele roșu-cireș. Stilul ei impecabil reflectă colaborarea strânsă cu Valentino, marcă al cărei ambasador global este de mai mulți ani.

*EXCLUSIVE* Actress Dakota Johnson was shares an embrace with fashion designer Alessandro Michele after a dinner date in RomeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

În vârstă de 53 de ani, Alessandro Michele, cunoscut anterior ca director creativ al Gucci, a contribuit la aparițiile memorabile ale Dakotei pe covorul roșu. Relația lor profesionistă s-a transformat într-o prietenie sinceră, iar acest lucru se vede în fiecare detaliu al ținutelor create special pentru actrița din Fifty Shades of Grey.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Cum și-a găsit Codruța Filip echilibrul emoțional după divorț. „Asta este prioritar pentru mine!” Cu ce își umple timpul

Citește și: Monica Bîrlădeanu, declarație de dragoste pentru Valeriu Gheorghiță, de ziua lui. „Ce mesaj superb și plin de emoție!”

Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat ieri. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Recomandarea zilei

În ianuarie 2026, Dakota a atras toate privirile în primul rând al Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Show din cadrul Paris Fashion Week. Evenimentul a fost un triumf al stilului și al luxului, reconfirmând poziția actriței ca una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete din industrie.

Actrița formează un cuplu cu Role Model

Dakota Johnson și muzicianul indie-pop Role Model, pe numele său adevărat Tucker Pillsbury au o relație romantică de la sfârșitul anului 2025. După despărțirea ei de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, Johnson și Pillsbury au fost văzuți public pentru prima dată la o petrecere de Revelion și de atunci au fost văzuți împreună în New York și Los Angeles.

Cel mai recent, cei doi au fost văzuți sărutându-se și ținându-se de mână în cartierul Los Feliz din Los Angeles, pe 3 aprilie, și la o cafea pe 5 aprilie.

Citește și: Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre viața de după divorț: „Când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă!” Ce spune despre o nouă relație

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă Inoke, fiica lui Cabral Ibacka din prima căsnicie. Tânăra are 23 de ani și locuiește în Olanda

În aceeași zi, DeuxMoi a postat un videoclip în care mama lui Johnson, Melanie Griffith, îi spune unui fotograf: „Cred că este fabulos”, atunci când a fost întrebată ce părere are despre Role Model.

Potrivit unei surse apropiate actriței, Dakota Johnson îl place cu adevărat pe Role Model dar ia lucrurile încet după relația ei anterioară de lungă durată” cu Chris Martin.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dakota Johnson

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Fanatik
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
Încă o plecare la Universitatea Craiova! Conducerea caută deja înlocuitor. Exclusiv
GSP.ro
Ferrari, epic FAIL după lansarea primului supercar 100% electric: „Arată ca un telefon! Rămâneți la făcut pizza!” » Prăbușire brutală la Bursă
Ferrari, epic FAIL după lansarea primului supercar 100% electric: „Arată ca un telefon! Rămâneți la făcut pizza!” » Prăbușire brutală la Bursă
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Citește și...
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Ce modificări ar putea apărea la Bacalaureat din 2030. Ministerul propune probe noi pentru elevi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Frații Andrew și Tristan Tate ar intenționa să cumpere Hotelul Continental din Cluj
Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marian Vanghelie, confesiune neașteptată despre cum a fost adoptat. Ce regret are cu privire la copiii săi: „Mi-ar fi plăcut…”
Marian Vanghelie, confesiune neașteptată despre cum a fost adoptat. Ce regret are cu privire la copiii săi: „Mi-ar fi plăcut…”
Ianca Simion, despre viața cu un părinte celebru: "Am simțit adesea că trebuie să fiu atentă să nu greșesc!" Ce a dezvăluit despre tatăl său
Ianca Simion, despre viața cu un părinte celebru: "Am simțit adesea că trebuie să fiu atentă să nu greșesc!" Ce a dezvăluit despre tatăl său
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
O femeie l-a reclamat la CEDO pe Cristian Mungiu. Care este motivul
O femeie l-a reclamat la CEDO pe Cristian Mungiu. Care este motivul
Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că a apelat la Mounjaro ca să slăbească: „Există și reversul medaliei, se mai lasă pielea”
Gabriela Cristea, replică pentru cei care au criticat-o pentru că a apelat la Mounjaro ca să slăbească: „Există și reversul medaliei, se mai lasă pielea”
Chef Richard recunoaște cine îl enervează cel mai tare de la Chefi la Cuțite. Ce nu ar mânca niciodată de la colegii lui: „La Orlando nu aș mânca”
Chef Richard recunoaște cine îl enervează cel mai tare de la Chefi la Cuțite. Ce nu ar mânca niciodată de la colegii lui: „La Orlando nu aș mânca”
Codin Maticiuc, ajutorul lui Anghel Damian în documentarul „Cămătarii”, de pe PRO TV: „El cunoaște foarte bine lumea asta și oamenii din ea”
Codin Maticiuc, ajutorul lui Anghel Damian în documentarul „Cămătarii”, de pe PRO TV: „El cunoaște foarte bine lumea asta și oamenii din ea”
Observator News
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Tudor Chirilă și iubita lui, tandri și eleganți, în public! Iulia Mîzgan “a stins lumina” efectiv. Ce rochie, ce look, ce atitudine! Ce i-a spus Tudor când a văzut-o la machiaj
Tudor Chirilă și iubita lui, tandri și eleganți, în public! Iulia Mîzgan “a stins lumina” efectiv. Ce rochie, ce look, ce atitudine! Ce i-a spus Tudor când a văzut-o la machiaj
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
S-a dat legea pentru persoanele cu handicap. Ce devine obligatoriu în toată țara
S-a dat legea pentru persoanele cu handicap. Ce devine obligatoriu în toată țara
ACESTE meserii pot crește riscul de cancer ovarian, potrivit unui studiu recent
ACESTE meserii pot crește riscul de cancer ovarian, potrivit unui studiu recent
Neurolog renumit: aceste 6 obiceiuri zilnice îți pot întineri creierul și proteja memoria
Neurolog renumit: aceste 6 obiceiuri zilnice îți pot întineri creierul și proteja memoria
Schimbare la pensii de la 1 iulie. Pensionarii care pot pierde 825 de lei dacă nu se grăbesc
Schimbare la pensii de la 1 iulie. Pensionarii care pot pierde 825 de lei dacă nu se grăbesc
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
„Nu mă recunoaște întotdeauna!” Fiica lui Bruce Willis, anunț sfâșietor despre starea actorului!
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Secretele din farfurie! Cum arată dieta completă a Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”: „Știu ce se face în restaurante!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Libertatea
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton