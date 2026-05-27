Dakota Johnson a petrecut o seară de neuitat alături de Alessandro Michele, directorul creativ Valentino. Imaginile surprinse de paparazzi arată momentul emoționant în care cei doi se îmbrățișează după o cină relaxantă.

Dakota Johnson și Alessandro Michele, ipostaze tandre la Roma

Dakota Johnson a ieșit în oraș alături de celebrul creator de modă Alessandro Michele. Directorul creativ al casei de modă de lux Valentino a dus-o pe actriță la o cină la Roma, iar gesturile afectuoase nu au lipsit. Au existat îmbrățișări și chiar mai multe sărutări.

Pentru această ieșire, Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, a ales o ținută sofisticată, compusă dintr-un top alb cu mânecă scurtă, o fustă midi neagră și un pulover tricotat elegant drapat pe umeri. Accesoriile au fost pe măsură: pantofi clasici negri, bijuterii fine și o geantă de umăr din piele roșu-cireș. Stilul ei impecabil reflectă colaborarea strânsă cu Valentino, marcă al cărei ambasador global este de mai mulți ani.

În vârstă de 53 de ani, Alessandro Michele, cunoscut anterior ca director creativ al Gucci, a contribuit la aparițiile memorabile ale Dakotei pe covorul roșu. Relația lor profesionistă s-a transformat într-o prietenie sinceră, iar acest lucru se vede în fiecare detaliu al ținutelor create special pentru actrița din Fifty Shades of Grey.

În ianuarie 2026, Dakota a atras toate privirile în primul rând al Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Show din cadrul Paris Fashion Week. Evenimentul a fost un triumf al stilului și al luxului, reconfirmând poziția actriței ca una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete din industrie.

Actrița formează un cuplu cu Role Model

Dakota Johnson și muzicianul indie-pop Role Model, pe numele său adevărat Tucker Pillsbury au o relație romantică de la sfârșitul anului 2025. După despărțirea ei de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, Johnson și Pillsbury au fost văzuți public pentru prima dată la o petrecere de Revelion și de atunci au fost văzuți împreună în New York și Los Angeles.

Cel mai recent, cei doi au fost văzuți sărutându-se și ținându-se de mână în cartierul Los Feliz din Los Angeles, pe 3 aprilie, și la o cafea pe 5 aprilie.

În aceeași zi, DeuxMoi a postat un videoclip în care mama lui Johnson, Melanie Griffith, îi spune unui fotograf: „Cred că este fabulos”, atunci când a fost întrebată ce părere are despre Role Model.

Potrivit unei surse apropiate actriței, Dakota Johnson îl place cu adevărat pe Role Model dar ia lucrurile încet după relația ei anterioară de lungă durată” cu Chris Martin.

Sursă foto: Profimedia

