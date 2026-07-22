Jessie J și Chanan Safir Colman s-au despărțit după cinci ani de relație. Cei doi au împreună un fiu

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jessie J (38 ani) și Chanan Safir Colman (42 ani) s-au despărțit după o relație de cinci ani. Anunțul vine la doar două luni după ce celebra artistă a învins cancerul, marcând un nou început în viața ei personală și profesională.

Jessie J și Chanan Safir Colman s-au despărțit

Jessie J a trecut printr-un an tumultuos, marcat de provocări personale și profesionale. La doar două luni după ce a împărtășit cu fanii vestea că a învins cancerul, artista a anunțat despărțirea de partenerul său, Chanan Safir Colman, cu care are un băiețel în vârstă de trei ani, Sky Safir Cornish Colman.

Relația lor, de aproape cinci ani, s-a încheiat discret, dar în termeni pozitivi, după cum au confirmat cei doi într-un mesaj emoționant pe Instagram.

„Chanan și cu mine am decis să punem capăt relației noastre romantice cu ceva timp în urmă; a fost o situație tristă și dificilă, dar ne-am concentrat să gestionăm această schimbare în mod discret și pozitiv, pentru a crea un mediu sănătos și fericit de creștere comună a fiului nostru, precum și pentru noi înșine”, au scris cei doi.

În ciuda despărțirii, Jessie J și Chanan au subliniat că vor continua să fie părinți devotați pentru fiul lor și să rămână prieteni apropiați.

Citește și: Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl lui a murit. Cum a reacționat și cât de dificil a fost momentul

Citește și: Cum s-au afișat Codruța Filip și Valentin Sanfira la scurt timp înainte de a divorța. Cei doi au apărut la Tv la Nea Marin

Artista a învins cancerul

Acest moment dificil a venit după ce Jessie J a câștigat una dintre cele mai grele bătălii din viața sa. În 2025, cântăreața a fost diagnosticată cu cancer mamar în stadiu incipient, o veste care a venit într-o perioadă deja complicată pentru ea, fiind mamă a unui copil mic. Tratamentul intens și recuperarea i-au impus să își amâne concertele și să-și concentreze toată energia pe sănătatea proprie.

În mai 2026, Jessie J a împărtășit lumii că este „cancer-free”, o veste pe care fanii săi o așteptau cu sufletul la gură.

„Am izbucnit în plâns de fericire și, după un an atât de dificil, am simțit că pot, în sfârșit, să respir ușurată”, a declarat artista.

Citește și: Jennifer Lopez, apariție de senzație. S-a fotografiat goală, în cadă, de ziua ei. Artista a împlinit 57 de ani

Citește și: Daria Lupi, dezvăluiri incredibile despre începuturile în muzică. I s-au cerut favoruri sexuale pentru contracte: „M-a negociat ca la piață”

Deși despărțirea de Chanan a fost o încercare dureroasă, cei doi și-au exprimat clar intenția de a continua să colaboreze pentru binele fiului lor. Jessie J i-a dedicat chiar un mesaj emoționant de Ziua Tatălui, în luna iunie, când a împărtășit o fotografie cu Chanan ținându-și fiul în brațe, în spital.

„Este cel mai minunat tată pentru băiețelul nostru”, a scris ea atunci.

În mesajul lor comun, Jessie și Chanan au îndemnat publicul să le respecte intimitatea în această perioadă de tranziție, subliniind că prietenia și sprijinul reciproc rămân priorități pentru ei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jessie J și Chanan Safir Colman

Sursă foto: Hepta, Getty, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News