Doinița Oancea, primele declarații după ce a fost văzută purtând un inel de logodnă: „Are un simbol”

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Doinița Oancea (43 ani), una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a stârnit speculații după ce a fost văzută purtând un inel misterios. Contactată de jurnaliști, vedeta nu a confirmat și nici nu a infirmat o posibilă cerere în căsătorie.

Doinița Oancea, surprinsă cu un inel de logodnă pe deget

Doinița Oancea, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de telenovele din România, continuă să capteze atenția publicului, nu doar prin talentul ei, ci și prin misterul care învăluie viața personală. Cunoscută pentru rolurile memorabile din producțiile Acasă TV și Antena 1, vedeta a ales recent să păstreze discreția în ceea ce privește relațiile ei, după câteva povești de dragoste mediatizate.

În trecut, Doinița a fost în atenția publicului datorită relațiilor cu Ionuț Ghenu și Adrian Călin, care păreau să se îndrepte spre altar. Totuși, despărțirile au determinat-o să adopte o abordare mult mai rezervată, iar acum, actrița pare să fie implicată într-o relație cu un bărbat misterios, pe care îl ține departe de ochii curioși ai publicului.

Recent, apariția unui inel pe degetul inelar al actriței a stârnit speculații intense despre o posibilă logodnă. Doinița Oancea a fost văzută purtând bijuteria, ceea ce a alimentat zvonurile și întrebările fanilor. Totuși, până la această dată, vedeta nu a confirmat oficial informația.

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Primele declarații ale actriței

Contactată de jurnaliștii SpyNews pentru clarificări, Doinița Oancea a răspuns într-un mod enigmatic, păstrând misterul: „Era obligatoriu să fac public (n.r. – râde)? Vă mulțumesc că m-ați sunat. Lucrurile personale rămân personale, iar inelele de pe degetele mele, în general, sunt foarte frumoase. Vă țin eu la curent, bine?”

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Întrebările nu s-au oprit aici. Jurnaliștii au dorit să afle dacă inelul are vreun simbol special. Răspunsul actriței a fost la fel de ambiguu, dar cu o notă de umor: „Da, are un simbol. Bine, voi felicitați-mă pentru orice doriți voi, iar eu vă mulțumesc”.

În timp ce publicul continuă să speculeze, Doinița Oancea rămâne fermă în decizia ei de a păstra detaliile personale departe de lumina reflectoarelor.

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Sursă foto: Instagram

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