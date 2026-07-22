Oana Roman își sărbătorește tatăl. Petre Roman a împlinit 80 de ani, iar vedeta i-a făcut o urare specială: „M-ai învățat disciplina, rigurozitatea, pasiunea pentru cărți, știință și cunoaștere”

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Oana Roman își sărbătorește tatăl. Petre Roman a împlinit 80 de ani, iar vedeta i-a făcut o urare specială. Fostul premier a fost aniversat de fiica sa printr-un mesaj public, în care a vorbit despre valorile și principiile pe care le-a învățat de la el și i-a transmis cele mai bune gânduri cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani.

Oana Roman își sărbătorește tatăl. Petre Roman a împlinit 80 de ani, iar vedeta i-a făcut o urare specială. Cu ocazia aniversării fostului premier, ea a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit pentru valorile pe care i le-a transmis și pentru lecțiile care i-au marcat viața.

Oana Roman își sărbătorește tatăl

Oana Roman a marcat un moment important în familie și i-a transmis un mesaj emoționant tatălui său, Petre Roman, care a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Cu această ocazie, vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii realizate de-a lungul anilor, alături de o declarație în care a vorbit despre lecțiile pe care le-a primit de la el.

În mesajul său, ea a făcut o trecere în revistă a imaginilor din diferite etape ale vieții tatălui ei și i-a urat „La mulți ani!”, remarcând că timpul a fost blând cu acesta.

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Mai mult decât atât, Oana Roman a mărturisit că Petre Roman a avut un rol important în formarea ei și că de la el a învățat disciplina, seriozitatea, dragostea pentru cărți, știință și dorința de a învăța mereu lucruri noi. Ea a spus că tatăl său i-a insuflat respectul pentru libertate, adevăr, punctualitate și pentru promisiunile făcute.

„La mulți ani, tata! De la prima până la cea mai recentă poză cu tine. 30, 60 și azi 80. Timpul a fost blând cu tine. M-ai învățat disciplina, rigurozitatea, pasiunea pentru cărți, știință și cunoaștere. M-ai învățat iubirea pentru libertate și adevăr. M-ai învățat punctualitatea și onoarea cuvântului dat. Și mă voi strădui mereu să mă lupt pentru adevăr, oricât de multe piedici voi întâlni”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

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Vedeta a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii tatălui ei

Nu în urmă cu mult timp, Oana Roman a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii tatălui ei. Vedeta a ținut să menționeze faptul că se întreține singură de 27 de ani, ea având acum 50 de ani.

„Dacă eram doar fata lui tata, eu nu cred că rămâneam relevantă la 25 de ani după ce el nu mai este deloc în viața publică și politică. Dacă doar aș fi profitat atunci, n-aș mai fi rămas relevantă în timp. Faptul că am rămas relevantă în timp… arată faptul că, totuși, am făcut niște lucruri între timp.

Sunt oameni care și astăzi îmi spun că eu trăiesc pe banii tatălui meu și că-mi fac vacanțe pe banii lui… iar mie… și asta e corect cumva, din momentul în care am terminat facultatea și m-am întors în țară ca să muncesc, tata nu mi-a mai dat niciun ban niciodată. Așa era normal. Adică nu zic ca pe un reproș, din contră, așa a fost normalitatea.

Eu am învățat să mă descurc singură… și din 2000… sunt 27 de ani, 27 de ani aproape, de când eu mă întrețin singură 100% și tot ce cheltui este strict din banii munciți de mine. În fiecare an îmi declar veniturile la ANAF și plătesc impozite… taxe și impozite în sume foarte mari… și tot ce fac. Asta e o mare mândrie și realizare pentru mine, faptul că tot ce fac este din munca mea”, a spus vedeta pentru spynews.ro.

Foto: Instagram/ Facebook

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