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Petre Roman și Silvia Chifiriuc au fost surprinși, în aceeași zi, la notar și apoi la mănăstire. La aproape 80 de ani, fostul premier se împarte între afaceri și spiritualitate.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc, surprinși în ipostaze inedite, de la notar la mănăstire

Petre Roman se apropie de aniversarea a 80 de ani, însă rămâne la fel de activ. Recent, Cancan l-a surprins alături de soția sa, Silvia Chifiriuc, într-un periplu prin București, care a inclus o oprire la notariat și, surprinzător, o vizită la o mănăstire.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc, între care este o diferență de vârstă de aproape trei decenii, formează un cuplu discret și solid. Ea, o prezență grațioasă de 52 de ani, este o cântăreață de muzică ușoară și i-a dăruit un fiu, Petrus, acum în vârstă de 16 ani. El, la aproape 80 de ani, continuă să fie un exemplu de vitalitate. Cei doi au fost văzuți purtând ținute lejere, în nuanțe deschise de alb și crem, perfecte pentru o zi toridă de vară. Fostul premier a optat pentru pantaloni de in și pantofi sport, în timp ce Silvia a purtat o cămașă albă, pantaloni ivoar, și sandale cu platformă. Imaginile aici.

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Tensiuni la notariat

Prima oprire a cuplului a fost la un notariat, un loc unde, aparent, s-a discutat ceva important. La ieșire, atmosfera relaxată a fost tulburată de o conversație aprinsă. Silvia, vizibil afectată, și-a exprimat dezacordul pe un ton ferm, în timp ce Petre încerca să mențină controlul situației. În ciuda momentului tensionat, aceștia au plecat împreună, urcând în Tesla familiei.

Călătoria lor a continuat spre Mănăstirea din Pipera, un loc de liniște și reculegere. Cei doi au pășit cu încredere în curtea mănăstirii, semn că nu erau pentru prima oară acolo. După ce au discutat cu o măicuță, s-au îndreptat către biserică. Imaginile surprinse de Cancan îl arată pe Petre Roman în momentul în care se închină la icoane.

Foto: Facebook

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