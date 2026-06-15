Denise Iacobescu a terminat facultatea la 59 de ani. Antonia a fost alături de mama ei în ziua cea mare

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Denise Iacobescu, mama Antoniei, a demonstrat că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visurile! La 59 de ani, a absolvit facultatea de Psihologie la Universitatea Hyperion, sub privirile mândre ale fiicei sale.
Denise Iacobescu a absolvit facultatea la 59 de ani
Denise Iacobescu, mama celebrei cântărețe Antonia, demonstrează că nu este niciodată prea târziu să-ți urmezi visurile. La vârsta de 59 de ani, ea a obținut diploma de licență în Psihologie la Universitatea Hyperion din București, marcând un moment cu adevărat inspirațional.
Denise Iacobescu a împărtășit și ea gândurile sale pe rețelele de socializare, dezvăluind lecția pe care această experiență a învățat-o: „Astăzi este dovada că se poate și la 59 de ani. Nu lăsa vârsta să decidă ce poți sau nu poți realiza. Visurile nu au termen de expirare. Sărbătoresc curajul de a începe, perseverența de a continua și convingerea că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul. Călătoria continuă… masterul mă așteaptă cu noi provocări. Nu vă puneți limite”.
Această decizie curajoasă de a urma o facultate la o vârstă la care mulți se gândesc deja la pensionare a fost inspirată de dorința de a se dezvolta personal și profesional. Denise Iacobescu, care s-a întors în România în 2007 după o perioadă petrecută în Statele Unite, a demonstrat de-a lungul anilor că este o femeie ambițioasă.
Mama Antoniei a lucrat în diverse domenii, inclusiv antreprenoriat, comerț și industria cosmetică, dar acum, cu diploma proaspăt obținută, este pregătită să exploreze noi oportunități.