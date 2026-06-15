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Denise Iacobescu a terminat facultatea la 59 de ani. Antonia a fost alături de mama ei în ziua cea mare

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Denise Iacobescu, mama Antoniei, a demonstrat că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visurile! La 59 de ani, a absolvit facultatea de Psihologie la Universitatea Hyperion, sub privirile mândre ale fiicei sale.

Denise Iacobescu a absolvit facultatea la 59 de ani

Denise Iacobescu, mama celebrei cântărețe Antonia, demonstrează că nu este niciodată prea târziu să-ți urmezi visurile. La vârsta de 59 de ani, ea a obținut diploma de licență în Psihologie la Universitatea Hyperion din București, marcând un moment cu adevărat inspirațional.

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Antonia, mereu alături de mama ei, a fost prezentă la festivitatea de absolvire pentru a o susține și a împărtăși bucuria acestei realizări.

„Felicitări, mami. Te iubesc. Sunt mândră de tine”, a scris artista pe contul său de Instagram, alături de fotografii emoționante de la ceremonie.

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Denise Iacobescu a împărtășit și ea gândurile sale pe rețelele de socializare, dezvăluind lecția pe care această experiență a învățat-o: „Astăzi este dovada că se poate și la 59 de ani. Nu lăsa vârsta să decidă ce poți sau nu poți realiza. Visurile nu au termen de expirare. Sărbătoresc curajul de a începe, perseverența de a continua și convingerea că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul. Călătoria continuă… masterul mă așteaptă cu noi provocări. Nu vă puneți limite”.

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Cu ce s-a ocupat mama Antoniei până acum

Această decizie curajoasă de a urma o facultate la o vârstă la care mulți se gândesc deja la pensionare a fost inspirată de dorința de a se dezvolta personal și profesional. Denise Iacobescu, care s-a întors în România în 2007 după o perioadă petrecută în Statele Unite, a demonstrat de-a lungul anilor că este o femeie ambițioasă.

Mama Antoniei a lucrat în diverse domenii, inclusiv antreprenoriat, comerț și industria cosmetică, dar acum, cu diploma proaspăt obținută, este pregătită să exploreze noi oportunități.

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Antonia, care nu ratează nicio ocazie să-și arate afecțiunea și admirația pentru mama ei, a apărut de-a lungul timpului în numeroase momente publice alături de aceasta.

Succesul recent al mamei sale a stârnit admirația fanilor cântăreței, dar și a utilizatorilor de social media, care au felicitat-o pe Denise Iacobescu pentru determinarea și curajul său.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Denise Iacobescu și Antonia

Sursă foto: Instagram

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