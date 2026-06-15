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Simona Halep s-a retras oficial din tenis, după o carieră impresionantă în care a cucerit cele mai înalte podiumuri ale lumii. Fosta tenismenă a decis să se retragă din lumea sportului și să se concentreze pe alte planuri. Iată ce va face în continuare Simona Halep.

Simona Halep, mesaj emoționant la retragerea din tenis

Simona Halep și-a încheiat cariera în tenis după mulți ani de muncă și sacrificii, dar și multe satisfacții și premii. Fosta jucătoare a organizat un eveniment de amploare în Cluj-Napoca pentru a marca acest moment.

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Mai mult, ea a transmis un mesaj emoționant la retragerea din tenisul mondial și și-a exprimat recunoștința cu privire la momentele neprețuite pe care acest sport i le-a oferit.

Ea a mulțumit fanilor pentru susținerea primită în toți acești ani. Fosta sportivă a strălucit într-o rochie elegantă alături de importanți oameni din sport și nu numai. Mai mult, la petrecere a cântat Loredana Groza, care a încins atmosfera și i-a făcut pe toți cei prezenți să se simtă excelent.

Petrecerea organizată de Simona Halep în cinstea retrageri sale din sport a fost una grandioasă, la care au participat multe personalități din România.

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”Dragii mei, sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii și lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.

Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare”, a scris Simona Halep, pe rețelele de socializare.

Ce planuri are pentru viitor

Simona Halep a vorbit și despre viitor și a explicat că va continua în alte domenii. Ea vrea să își concentreze atenția asupra planurilor personale din viața ei și se va bucura de libertatea pe care o are.

”De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trăi viața în stilul meu”, a scris Simona Halep.

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