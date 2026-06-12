Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Simona Halep și Dorin Mateiu. Cu cât este milionarul mai mare ca fosta sportivă

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Apariția Simonei Halep în compania omului de afaceri Dorin Mateiu, în timpul unei vacanțe petrecute în Mykonos, a stârnit imediat interesul publicului. Fotografiile cu cei doi au alimentat speculațiile și au readus în atenție diferența de vârstă dintre ei.

Ce diferență de vârstă este între cei doi

Imaginile surprinse în Grecia, unde Halep și Mateiu au petrecut o vacanță discretă, au alimentat speculațiile privind natura relației lor. Deși niciunul dintre ei nu a oferit declarații oficiale, aparițiile comune și apropierea vizibilă dintre cei doi au fost suficiente pentru ca presa și publicul să considere că ar putea fi vorba despre ceva mai mult decât o relație de prietenie.

Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 34 de ani, a fost surprinsă în compania omului de afaceri Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani. Cei doi au fost fotografiați împreună în timpul unei vacanțe relaxante pe insula Mykonos din Grecia, o destinație recunoscută ca fiind una dintre favoritele vedetelor și ale oamenilor de afaceri.

Cei 24 de ani care îi despart pe Halep și Mateiu au devenit rapid subiect de discuție. Reacțiile au variat de la curiozitate la critici, un fenomen des întâlnit în cazul cuplurilor celebre.

Pentru Simona Halep, nu este prima dată când diferența de vârstă dintre parteneri devine un subiect mediatic. Și în relația cu fostul soț, Toni Iuruc, de care a divorțat în 2022, acest aspect a fost intens comentat.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este recunoscut drept unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din România. Originar din Alba Iulia, acesta a fost supranumit în spațiul public „Regele mezelurilor din Transilvania”, o reputație dobândită datorită succesului său remarcabil în industria cărnii. El a fost fondatorul companiilor de succes Elit și Vericom, afaceri pe care le-a vândut ulterior gigantului american Smithfield Foods, o tranzacție majoră care i-a consolidat substanțial averea.

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În prezent, Dorin Mateiu s-a reorientat către piața imobiliară, unde activează ca un investitor extrem de important. Acesta deține o participație semnificativă în cadrul One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. Portofoliul său actual include proiecte rezidențiale de lux, cum este One Rahmaninov, diverse clădiri de birouri și terenuri din București, dar și centrul comercial Alba Mall din Alba Iulia.

Pe lângă succesul din imobiliare, omul de afaceri s-a implicat recent și în sectorul tehnologic și a achiziționat proprietăți exclusiviste în Dubai, oraș în care alege să locuiască o bună parte din an. Conform estimărilor financiare, averea totală a lui Dorin Mateiu se ridică la aproximativ 65-70 de milioane de euro, sumă ce include acțiunile deținute, proprietățile imobiliare și celelalte investiții private.

Foto – Facebook

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