Cât costă rochia purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere din tenis. Sportiva a strălucit într-o creație Galvan London

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Simona Halep s-a retras oficial din tenis printr-un eveniment grandios la Cluj-Napoca, urmat de o petrecere elegantă. Fosta campioană a atras toate privirile cu o rochie Galvan London Pandora.

Simona Halep, celebrată la BT Arena din Cluj

Simona Halep, una dintre cele mai mari sportive ale României, a încheiat oficial un capitol impresionant din viața sa, retrăgându-se din tenis în cadrul unui eveniment spectaculos organizat pe 12 iunie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Cuvintele sale emoționante au răsunat în fața a mii de spectatori și a unor nume sonore din sportul românesc și internațional, marcând un moment de neuitat.

BT Arena a fost transformată într-un sanctuar al performanței Simonei Halep. Terenul de joc a fost personalizat cu două culori simbolice: verdele, care amintește de triumful de la Wimbledon din 2019, și portocaliul, ce evocă victoria de la Roland Garros din 2018. Trofeele obținute de sportivă au fost expuse, oferind publicului ocazia de a rememora momentele de glorie ale carierei sale.

În tribune s-au aflat personalități precum Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi sau Ilie Năstase, alături de foștii antrenori ai Simonei, Darren Cahill și Daniel Dobre, dar și prieteni din circuitul profesionist, ca Elina Svitolina și Gael Monfils.

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Mesajul Simonei Halep

La finalul serii, Simona Halep a oferit un discurs care a făcut inimile să bată mai tare. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit tuturor celor care au fost alături de ea, atât în momentele de glorie, cât și în cele dificile.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Știu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Dar astăzi o să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut atât la bine, cât și la rău. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-ați fost alături și mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie. Nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm și mi-a dat încredere să lucrez și să merg mai departe. Vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră și celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi și acolo, care bat alături de noi în seara aceasta. Toți cei care sunt prezenți aici în sală, care au fost prezenți în viața mea, m-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei și, fără acești oameni, poate că ar fi fost mai greu, poate nu aș fi reușit. Toți au contat foarte mult și au pus câte o cărămidă la această casă, cum îmi place mie să spun, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot pentru asta”, a afirmat Simona Halep.

Publicul a fost răsfățat cu o serie de meciuri demonstrative care au adus pe teren vedete precum Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gael Monfils. Momentele intense de joc au fost condimentate cu schimburi spectaculoase de mingi și pasaje pline de umor, creând o atmosferă de sărbătoare unică.

Un moment special al serii a fost recitalul oferit de Loredana Groza. Artista a cântat piesa «The Winner Takes It All» în onoarea campioanei, emoționând întreaga sală și aducând un omagiu unei cariere care a inspirat o întreagă generație.

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Cât costă rochia purtată de Simona Halep la eveniment

Petrecerea de după eveniment a fost un alt prilej pentru Simona Halep să strălucească, de data aceasta, în afara terenului. Îmbrăcată într-o rochie lungă din satin crem, semnată Galvan London Pandora și evaluată la aproximativ 1.500 de euro, Simona a atras toate privirile.

Cu un machiaj simplu și o coafură cu bucle lejere, ea a demonstrat că eleganța și rafinamentul sunt trăsături care o caracterizează și în afara competițiilor sportive.

Fanii, emoționați de acest moment special, au umplut rețelele de socializare cu mesaje de susținere și admirație pentru sportiva care a adus România de două ori pe culmile gloriei.

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Sursă foto: Instagram

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