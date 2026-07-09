Cât costă o apă în stațiunea lui Selly, Nibiru. Ce prețuri sunt la băuturi în resortul de lux

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Stațiunea Nibiru este proiectul cu care Selly a decis să intre în liga destinațiilor de lux de pe litoralul românesc. Turiștii au fost surprinși să afle prețurile la băuturi, însă ceea ce atrage atenția este prețul apei. Iată cât costă o apă în stațiunea Nibiru, intens promovată pe rețelele sociale și nu numai.
Din categoria băuturi fără alcool, apa este cea mai ieftină opțiune. Restul băuturilor costă între 17 și 19 lei. Sucuri precum Coca-Cola, Sprite, Fanta, Scweppes, Cappy și Fuzetea vin în variante de 330 de ml și 500 de ml, iar prețurile 17 și 19 lei. Nibiru nu se vrea a fi o stațiune accesibilă, ci una premium, de lux.
Anul acesta, festivalul Beach, Please! marchează 5 ani de la lansare și revine la Costinești, în stațiunea NIBIRU, în perioada 8-12 iulie 2026. Printre headlinerii se numără Playboi Cărți, Seat, Future, Don Oliver, Ayla, Quavo, Nemzzz.
“Este cea mai mare ediție Beach, Please! de până acum, atât din punct de vedere al artiștilor, dar și al producției. Fiind găzduit în NIBIRU, o stațiune construită special pentru a găzdui evenimente de amploare, Beach, Please! nu seamănă cu niciun alt festival muzical din lume.
Foto: Cancan
Stațiunea NIBIRU își deschide porțile odată cu începerea Beach, Please cel mai mare festival muzical din Europa, care acum este doar primul dintre marile festivaluri și evenimente ce vor fi găzduite aici, și rămâne deschisă zilnic, seară de seară, până la sfârșitul lunii august. Beach, Please! deschide Nibiru, iar NIBIRU rămâne deschis toată vara” – a declarat Selly.