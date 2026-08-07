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Francesco Guccini, una dintre cele mai influente personalități din muzica și cultura italiană contemporană, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani în cătunul Pavana, situat în municipiul Sambuca Pistoiese. Marele artist a murit înconjurat de afecțiunea soției sale Raffaella, a fiicei sale Teresa și a celor dragi.

Familia cantautorului a confirmat trecerea sa în neființă printr-un comunicat oficial, precizând că, în conformitate cu dorința expresă a artistului, funeraliile se vor desfășura în zilele următoare în cea mai strictă intimitate.

În mesajul lor public, rudele au adresat o rugăminte plină de emoție: „În cererea ca acest moment de durere să fie trăit în cea mai mare intimitate, dorim să le mulțumim anticipat tuturor celor care ne vor fi alături în această suferință cu afecțiune, discreție și respect”. Pentru a comemora moștenirea celui considerat un veritabil pilon al scenei muzicale, o ceremonie publică va avea loc în luna septembrie.

Rădăcinile din Apenini și primii pași în presă și muzică

Născut la Modena pe 14 iunie 1940, Guccini a păstrat de-a lungul întregii sale existențe un atașament visceral față de origini și, în special, față de ținutul Apeninilor Tosco-Emilieni. Copilăria și-a petrecut-o la Pavana, satul bunicilor săi paterni, unde familia s-a refugiat din cauza Celui de-al Doilea Război Mondial. Această legătură profundă cu pământul natal și cu farmecul montan avea să contureze definitoriu întreaga sa operă poetică și literară.

După primele experiențe muzicale din anii ’50 și o etapă în care a lucrat ca tânăr reporter la publicația Gazzetta di Modena, artistul s-a mutat în 1961 la Bologna, orașul care avea să devină fundalul consacrării sale.

Consacrarea artistică și succesele care au marcat o generație

Cariera sa a luat un avânt spectaculos în anii ’60, inițial din postura de compozitor pentru interpreți și formații de prim-plan precum Caterina Caselli, Equipe 84 și I Nomadi. Pentru aceștia a semnat piese devenite adevărate repere ale muzicii italiene, printre care „Auschwitz”, „Dio è morto”, „Per fare un uomo” și „Noi ci saremo”. Debutul discografic oficial ca solist a venit în 1967 cu albumul Folk beat n. 1. În 1972 a lansat albumul Radici, un disc fundamental pe care se regăsesc melodii emblematice precum „La locomotiva”, „Incontro”, „Il vecchio e il bambino” și „Piccola città”.

Marele succes comercial a sosit însă în 1976 odată cu lansarea albumului Via Paolo Fabbri 43, un disc impregnat de influențe blues ce evocă atmosfera și nopțile boeme ale Bolognei. Piesa „L’avvelenata”, inclusă pe acest album, rămâne un manifest al mândriei și al furiei artistice, scris ca răspuns direct la criticile care îi fuseseră aduse în acea perioadă de alți cantautori.

Cantautorul cu haina eskimo și universul spectacolelor live

În 1978, Guccini a lansat albumul Amerigo, de pe care face parte celebra piesă „Eskimo” – melodia care i-a adus supranumele de „cantautorul cu haina eskimo”. A urmat în 1981 albumul Metropolis, iar ulterior proiecte live de o valoare excepțională, precum Opera buffa și Fra la via Emilia e il West. În concertele sale, muzica se împletea într-un mod unic cu monologuri spumoase, împrumutând ritmul și verva celor mai rafinate spectacole de cabaret.

Scrierile și compozițiile sale se disting printr-o bogăție remarcabilă de referințe culturale, ce variază de la poezia italiană și universală până la lucrări de eseu și imagini biblice. După lansarea albumului L’ultima Thule în 2012, artistul și-a anunțat retragerea din activitatea muzicală scenică pentru a se dedica scrisului. Cu toate acestea, el a revenit ulterior în studioul de înregistrări cu albumele Canzoni da intorto în 2022 și Canzoni da osteria în 2023. De-a lungul carierei sale de excepție, a fost recompensat cu numeroase distincții, printre care mai multe trofee Targa Tenco și Premio Tenco.

O carieră polivalentă dincolo de muzică

Personalitate complexă a lumii culturale, Francesco Guccini s-a afirmat cu un succes egal ca prozator și eseist. Debutul său literar în proză a avut loc în 1989 cu volumul Cròniche epafàniche, fiind urmat de numeroase publicații de succes, printre care Vacca d’un cane și o apreciată serie de romane scrise în colaborare cu Loriano Macchiavelli.

Pe lângă activitatea sa artistică, Guccini a predat limba italiană la Dickinson College din Bologna între anii 1965 și 1985. A lucrat de asemenea ca scenarist, autor de benzi desenate, actor și cercetător pasionat în domeniul dialectologiei. În anul 2002, Universitatea din Bologna i-a acordat un titlu de doctor honoris causa în Științele Educației, iar în 2020 s-a numărat printre finaliștii prestigiosului Premiu Campiello cu romanul său Tralummescuro.

Foto – Profimedia

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