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Muzica tradițională irlandeză a pierdut una dintre cele mai influente și respectate figuri ale sale. Paddy Keenan, maestru al cimpoiului irlandez și membru fondator al celebrei formații The Bothy Band, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani.

Recunoscut la nivel internațional pentru tehnica sa uluitoare și pentru stilul profund expresiv, Keenan lasă în urmă o moștenire muzicală uriașă, care a redefinit modul în care este privit acest instrument tradițional.

O carieră ieșită din comun și o moștenire de familie

Născut într-o familie de nomazi irlandezi și crescut în Dublin, Paddy Keenan a reprezentat a treia generație din familia sa care a îmbrățișat cântatul la cimpoiul irlandez. În 1975, el a fost unul dintre fondatorii trupei The Bothy Band, alături de nume sonore ale genului precum Dónal Lunny, Matt Molloy, Paddy Glackin, Mícheál Ó Domhnaill și Tríona Ní Dhomhnaill.

Deși formația s-a destrămat în 1979, impactul ei asupra muzicii populare a fost de lungă durată, iar Keenan a continuat o carieră solo impresionantă. Recunoașterea oficială a venit prin numeroase distincții, printre care premiul Muzicianul Anului în 2002 și un premiu pentru întreaga carieră oferit în 2011 de Asociația de Muzică Irlandeză.

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În anul 2023, membrii The Bothy Band s-au reunit pentru un documentar, proiect care a dus la un turneu de succes în Irlanda în 2024. Cu ocazia acelei reveniri pe scenă, Keenan își exprima uimirea față de ecoul pe care muzica lor l-a avut peste decenii.

„Nu am știut niciodată cât de influenți am fost până nu am început să călătoresc în diferite țări. Am cântat pe toate cele șapte continente și, oriunde mergeam, auzeam că The Bothy Band era uriașă. Așa că acum văd că generația mea vine din nou la concertele noastre, dar își aduc și copiii și nepoții, ceea ce este uimitor. Este ceva incredibil. Vor să audă lucrurile despre care vorbeau părinții lor”, declara Paddy Keenan într-un interviu acordat în 2024 pentru publicația The Irish Times.

Omagii copleșitoare pentru o legendă a muzicii

Vestea trecerii sale în neființă a stârnit un val de tristețe și reacții emoționante din partea comunității artistice internaționale. Organizația Na Píobairí Uilleann a transmis un mesaj prin care subliniază impactul rar pe care Keenan l-a avut asupra generațiilor de tineri muzicieni.

„Un muzician inspirațional, atât ca artist solo, cât și ca membru al Pavees și The Bothy Band, a atras nenumărați oameni către cimpoi. Muzica lui Paddy era recunoscută instantaneu: interpretarea sa profund expresivă, combinată cu o tehnică desăvârșită, arăta măiestria sa totală asupra instrumentului. Un muzician unic, care a reprezentat tradiția și, în același timp, și-a găsit propria voce remarcabilă”, au transmis reprezentanții organizației.

Reprezentanții Arhivei de Muzică Tradițională Irlandeză l-au descris drept „unul dintre cei mai populari cântăreți la cimpoi irlandez din toate timpurile”. De asemenea, instituția National Concert Hall a evidențiat valoarea sa de pionier, numindu-l „o figură emblematică, ce a transformat muzica tradițională… adesea numit Jimi Hendrix al cimpoiului irlandez”.

Foto – Facebook

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