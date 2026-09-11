Maia Morgenstern, dezvăluiri despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”

Maia Morgenstern, despre povestea de dragoste cu Claudiu Istodor
Cei doi actori s-au cunoscut pe vremea când erau studenți, s-au căsătorit, au avut un copil, s-au despărțit, însă soarta i-a readus împreună. Actrița este mai mică decât Claudiu Istodor cu un an și a rememorat perioada facultății. Ea a povestit despre zilele în care se refugia în camera de cămin, dar și despre perioada în care urma să se căsătorească cu Claudiu Istodor și să aducă pe lume primul copil.
Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”, a descris actrița relația cu Claudiu Istodor.
Cu toate că au stat despărțiți, Maia Morgenstern și Claudiu Istodor trăiesc din nou împreună. Actorul i-a transmis un mesaj emoționant, la televizor, ceea ce înseamnă că legătura dintre cei doi nu s-a rupt și este mai profundă ca niciodată, după atâția ani de experiențe comune.
„Prima oară când am auzit de ea a fost de la asistentele de la actorie, fusese la examenele de admitere de la UNATC și mi s-a spus că a intrat această fată extraordinară, frumoasă, talentată”, a spus actorul.
„Dacă erai tu aici, se făcea coadă”, a mai spus Claudiu Istodor.
Cum se simte în rolul de bunică
Maia Morgenstern a devenit bunică, după ce fiica ei Cabiria, a devenit mamă la 26 de ani. Ea l-a adus pe lume pe Amos, din relația cu actorul Adrian Ciobanu, mai mare decât Cabiria cu 37 de ani. Cei doi au o relație discretă și au preferat să stea departe de reflectoare.
Maia Morgenstern spune că este extrem de fericită să fie bunică.
„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat. Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată”, a povestit Cabiria.
Fiica actriței spune că mama ei este o bunică foarte implicată și entuziasmată.