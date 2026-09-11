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Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent. Primele declarații ale campioanei olimpice: „Vin să văd curajul acesta cu ochii mei”

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Nadia Comăneci va face parte din juriul emisiunii Românii au talent. Castingul pentru sezonul 17 a început, iar campioana olimpică așteaptă cu nerăbdare să simtă emoțiile concurenților, alături de colegii săi.

Nadia Comăneci, jurat la Românii au talent

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Nadia Comăneci - Românii au talentIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

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Primele declarații ale campioanei olimpice

Nadia spune că este nerăbdătoare să se așeze la masa juriului și să fie aproape de toți cei care încearcă să își îndeplinească marele vis.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci.

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Toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting. Înscrierile pentru sezonul 17 Românii au talent sunt deschise.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nadia Comăneci

Sursă foto: PR, Instagram

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