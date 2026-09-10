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Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă

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Anca Lupescu Redactor
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Insula Iubirii este testul suprem pentru multe relații. De la trădări și situații neașteptate până la violențe verbale și ieșiri nervoase, Insula le-a văzut pe toate. Cu toate acestea, există și povești fericite. Una dintre acestea este cea a Nattashei Black și a lui Lorenzo, care s-au logodit la bonfire-ul final din Thailanda.

Nattasha Black și Lorenzo s-au logodit la finalul Insulei Iubirii

Cu o încredere de neclintit și o iubire care a reușit să învingă, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au trecut testul de la Insula Iubirii. Mai mult, cei doi s-au logodit la bonfire-ul final, marcând un final mai mult decât fericit pentru cuplul lor.

Nattasha BlackIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Cei doi sunt concurenții care au reușit să treacă peste toate provocările și care și-au demonstrat unul celuilalt că sunt exact acolo unde ar trebui.

Conform informațiilor cancan.ro, cei doi au plecat împreună de pe insulă, iar Nattasha a primit inelul și marea întrebare la finalul testului.

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Cei doi au 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie, unde Lorenzo este șofer pe excavator, iar Nattasha este dominatoare.

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Telespectatorii au fost fascinați de profesia neconvențială pe care o are bruneta și despre care a vorbit deschis. Deși Lorenzo nu a părut prea încântat de meseria iubitei sale,  el a reușit să treacă peste acest aspect și să își susțină partenera în activitatea lui.

Au trecut testul fidelității

Ajunși în Thailanda, niciunul dintre ei nu s-a lăsat ispitit de persoanele de sex opus din vilă. Cu toate că au existat petreceri și multe ocazii de a se apropia de ispite, nici Lorenzo și nici Nattasha nu au întrecut limitele pe care și le-au impus și nu au oferit celuilalt un motiv de gelozie sau îndoială.

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La ultimul bonfire, cei doi au realizat că nu au ce să își reproșeze și că tot ce simt unul față de celălalt este iubire și mult dor, după cele două săptămâni în care au stat separați.

Mai mult, Lorenzo i-a mărturisit iubitei sale că vrea să își petreacă viața alături de ea și a făcut pasul cel mare la ceremonia finală a focului, cerând-o în căsătorie pe Nattasha, care a spus „da”.

Aventura lor de pe Insula Iubirii este una dintre puținele situații în care doi concurenți au plecat mai uniți decât au venit.

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