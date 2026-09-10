Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă

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Insula Iubirii este testul suprem pentru multe relații. De la trădări și situații neașteptate până la violențe verbale și ieșiri nervoase, Insula le-a văzut pe toate. Cu toate acestea, există și povești fericite. Una dintre acestea este cea a Nattashei Black și a lui Lorenzo, care s-au logodit la bonfire-ul final din Thailanda.
Nattasha Black și Lorenzo s-au logodit la finalul Insulei Iubirii
Cu o încredere de neclintit și o iubire care a reușit să învingă, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au trecut testul de la Insula Iubirii. Mai mult, cei doi s-au logodit la bonfire-ul final, marcând un final mai mult decât fericit pentru cuplul lor.
Telespectatorii au fost fascinați de profesia neconvențială pe care o are bruneta și despre care a vorbit deschis. Deși Lorenzo nu a părut prea încântat de meseria iubitei sale, el a reușit să treacă peste acest aspect și să își susțină partenera în activitatea lui.
Au trecut testul fidelității
Ajunși în Thailanda, niciunul dintre ei nu s-a lăsat ispitit de persoanele de sex opus din vilă. Cu toate că au existat petreceri și multe ocazii de a se apropia de ispite, nici Lorenzo și nici Nattasha nu au întrecut limitele pe care și le-au impus și nu au oferit celuilalt un motiv de gelozie sau îndoială.