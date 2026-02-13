Cum arată Nick Nolte la 85 de ani. Transformarea celebrului actor, desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” în anii ’90

Nick Nolte, unul dintre actorii legendari ai Hollywood‑ului, a împlinit onorabila vârstă de 85 de ani, pe 8 februarie 2026. Cu o carieră de aproape șase decenii în cinematografie, actorul continuă să apară în producții noi, însă atunci când nu se află pe platourile de filmare, prezențele sale în public sunt tot mai rare.

Fostul sex-simbol al Hollywood-ului, surprins într-o ipostază neașteptată

Imaginile recente surprinse de paparazzi îl arată aproape de nerecunoscut — cu barba complet albă, lungă și neîngrijită, mersul vizibil greoi și o apariție care amintește mai degrabă de un personaj retras din lumina reflectoarelor decât de starul care domina marile ecrane în anii ’80 și ’90.

Plimbându-se cu dificultate pe străzile din Malibu, îmbrăcat simplu, cu haine largi și o atitudine obosită, Nick Nolte pare să fi lăsat în urmă perioada în care era considerat un sex-simbol al Hollywoodului.

Transformarea lui a stârnit reacții puternice în rândul fanilor, mulți dintre ei fiind șocați de cât de mult s-a schimbat actorul care, odinioară, cucerea publicul cu prezența sa magnetică și energia debordantă.

O viață începută departe de Hollywood

Nick Nolte s-a născut pe 8 februarie 1941, în Omaha, Nebraska, într-o familie modestă: tatăl său, Franklin, era veteran de război, iar mama, Helen, lucra într-un anticariat. În adolescență, Nolte nu visa la actorie, ci la o carieră sportivă. A jucat fotbal, baschet și baseball, iar talentul l-a dus până la o bursă sportivă la Arizona State University. Deși nu și-a finalizat studiile, disciplina și determinarea din acea perioadă aveau să-l ajute mai târziu în meseria care l-a consacrat.

Drumul spre celebritate

Anii ’70 au reprezentat începutul ascensiunii sale. După roluri mici și apariții necreditate, în 1976 a venit momentul care i-a schimbat destinul: miniseria Rich Man, Poor Man. Interpretarea lui Tom Jordache, un tânăr rebel care luptă pentru supraviețuire, l-a transformat peste noapte într-un star și i-a adus prima nominalizare la Emmy.

De aici, cariera lui Nolte a explodat. A jucat în The Deep, Cannery Row, 48 Hrs. și Under Fire, alături de nume uriașe precum Eddie Murphy, Debra Winger și Gene Hackman. În 1985, a împărțit ecranul cu legendara Katharine Hepburn în Grace Quigley, unul dintre ultimele filme ale actriței.

Rolurile care l-au consacrat

În 1991, Nolte a cucerit publicul și criticii cu The Prince of Tides, unde a jucat alături de Barbra Streisand. Rolul i-a adus prima nominalizare la Oscar și un Glob de Aur pentru Cel mai bun actor. Au urmat alte două nominalizări la Premiile Academiei, pentru Affliction (1998) și Warrior (2011), confirmându-i statutul de actor de calibru.

În 1992, revista People l-a desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, o recunoaștere care a venit în plină glorie profesională.

Viața personală: iubiri, familie și maturitate

De-a lungul vieții, Nolte a avut mai multe relații și două căsnicii înainte de a o întâlni pe Rebecca Linger, cu care s-a căsătorit în 1984. Din această relație s-a născut fiul său, Brawley. Deși mariajul s-a încheiat în 1994, cei doi au rămas apropiați, actorul declarând la vremea respectivă că despărțirea a fost una amiabilă.

Ani mai târziu, Nolte și-a găsit liniștea alături de Clytie Lane, muziciană și actriță, cu care s-a căsătorit în 2016. Împreună au o fiică, pe Sophia, născută în 2007. Actorul a vorbit adesea despre cât de mult îl împlinește rolul de tată și bunic, mărturisind că „cel mai frumos lucru într-o căsnicie sunt copiii”.

Lupta cu dependențele și renașterea personală

Cariera impresionantă a lui Nolte a fost însoțită și de momente dificile. Actorul s-a confruntat ani la rând cu alcoolul și drogurile, iar arestarea sa din 2002 a devenit un episod intens mediatizat. În memoriile sale, Rebel, Nolte povestește cum acel moment l-a determinat să caute ajutor și să își schimbe viața.

Ulterior, a renunțat complet la alcool, droguri și fumat, declarând că pur și simplu „era epuizat”. Această transformare i-a permis să continue să lucreze și să se bucure de familie.

Un veteran al filmului care nu se gândește la retragere

Deși aparițiile sale publice sunt rare, Nolte continuă să joace. În 2025 și 2026 a apărut în filme precum Die My Love, The Golden Voice și Crime 101, alături de actori precum Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Robert Pattinson și Jennifer Lawrence.

Întrebat dacă ia în calcul retragerea, actorul a răspuns simplu: „Nu. Nu pun asta în categoria mea.” A adăugat că doar o problemă gravă de sănătate l-ar putea opri din a face ceea ce iubește.

