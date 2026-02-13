Regele Charles, în centrul unui scandal după ce un angajat de-al său s-a sinucis, în urma criticilor monarhului

Chris Eadie, un decorator regal cu o experiență de peste 30 de ani, a fost găsit mort în grădina casei sale de pe proprietatea Sandringham, pe 10 octombrie 2025. Acesta și-a luat viața după ce Regele Charles i-a adus critici pentru lucrările sale.
Chris Eadie, care a lucrat pentru Casa Regală britanică timp de 30 de ani, s-a sinucis în octombrie 2025. Potrivit unor surse citate de The Sun, bărbatul în vârstă de 63 de ani a suferit o deteriorare a sănătății mintale care s-a agravat după ce lucrările sale au fost criticate de Regele Charles.
Mark Eadie, fratele lui Chris, a mărturisit în fața tribunalului din Norfolk că fratele său era un „perfecționist talentat” care trăia pentru meseria sa.
„După tot ce a lucrat pentru ei, lucrarea a fost dată altcuiva. Chris a fost devastat”, a spus Mark, referindu-se la faptul că Regele Charles nu a fost mulțumit de pictura unei pagode, iar sarcina a fost încredințată unui alt contractor.
Chris și-a construit o reputație impecabilă realizând lucrări pentru Regina Elisabeta a II-a și mai târziu pentru Regele Charles. De-a lungul carierei sale, a fost ales să picteze spații importante, inclusiv dormitorul Prințului și Prințesei de Wales. Cu toate acestea, în ultimii ani, schimbările de management și introducerea unor noi contractori au redus frecvența lucrărilor primite de la familia regală, ceea ce l-a afectat profund.