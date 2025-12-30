Actrița Claire Brosseau alege sinuciderea asistată, după ce a fost diagnosticată cu tulburare maniaco-depresivă

Actrița canadiană Claire Brosseau a stârnit o dezbatere națională după ce a solicitat aprobarea pentru o sinucidere asistată medical în cadrul programului canadian de Ajutor Medical în Moarte (MAiD), în urma unei lupte de-o viață cu afecțiuni mintale severe.

Claire Brosseau a aplicat pentru programul se sinucidere asistată

Claire Brosseau (48 ani) se luptă încă din copilărie cu o serie de probleme, inclusiv tulburare maniaco-depresivă, anxietate, tulburare de abuz de substanțe, gânduri suicidale cronice și alte provocări psihiatrice, a dezvăluit ea într-un interviu acordat New York Times.

În ultimii ani, aceasta a urmat tratamente în toată America de Nord, a luat zeci de medicamente, a încercat diverse terapii, însă nimic nu a reușit să îi atenueze suferința „insuportabilă”.

Într-o postare pe Substack anul trecut, actrița a vorbit deschis despre dificultățile sale legate de sănătatea mintală, dezvăluind că a încercat să se sinucidă de mai multe ori.

Claire Brosseau, care nu are partener sau copii, a aplicat pentru programul canadian de sinucidere asistată în 2021, căutând să pună capăt suferinței sale. Programul permite pacienților cu „afecțiuni medicale grave și iremediabile” să își încheie viața cu ajutorul unui medic, dar cererea lui Brosseau este suspendată din cauza restricțiilor privind afecțiunile de sănătate mintală. Este posibil ca ea să nu fie eligibilă până în 2027.

Actrița consideră că îi sunt încălcate drepturile

Claire Brosseau a înaintat o plângere către Curtea Supremă din Ontario, pentru încălcarea drepturilor, alături de fostul corespondent de război John Scully, care suferă de PTSD, susținând că doi ani reprezintă o perioadă prea mare de așteptare.

Brosseau a găzduit chiar și mai multe „cine de adio” alături de familie și prieteni, cărora le-a mărturisit decizia ei de a fi eutanasiată.

Pe de altă parte, unul dintre psihiatrii lui Claire Brosseau, Dr. Mark Fefergrad, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la decizia acesteia de a recurge la sinucidere asistată medical, menționând că a văzut pacienți care și-au revenit chiar și după ce au îndurat probleme prelungite și severe de sănătate mintală.

„Cred că se poate însănătoși. Nu cred că sinuciderea asistată medical este cea mai bună sau singura opțiune pentru ea”, a declarat el pentru NY Times.

Dacă Claire Brosseau primește aprobarea pentru eutanasie, speră că psihiatrii ei, împreună cu sora ei Melissa, părinții ei și câinele ei Olive, vor fi prezenți pentru a o sprijini. Cu toate acestea, preferă ca aceștia să nu fie martori la momentul morții sale. În schimb, își dorește să-și ia rămas bun și să-i lase să aștepte într-o altă cameră.

Cine este Claire Brosseau

Claire Brosseau s-a născut pe 24 februarie 1977 la Montreal. A absolvit cu onoruri liceul din Montreal, a jucat în piese de teatru și a fost populară o bună perioadă de timp. A urmat o facultate de teatru de elită din Quebec, unde a studiat interpretarea teatrală timp de doi ani.

Mai apoi s-a mutat la New York și și-a continuat studiile la Școala de Teatru Neighborhood Playhouse.

Claire a obținut apoi o slujbă stabilă în musicaluri și filme, câștigând bani frumoși la vremea respectivă. Dar, exact când începea să-și facă un nume, a suferit un episod depresiv. Nu putea mânca și a căzut în patima alcoolului și a drogurilor.

Aceasta a revenit la Montreal, unde a fost spitalizată timp de câteva luni. Pe măsură ce sănătatea ei mintală a început să se îmbunătățească, cariera ei a început din nou să prospere.

Claire Brosseau a obținut roluri secundare în proiecte de film și televiziune alături de James Franco și Daniel Stern. A obținut un contract cu un lanț de cluburi de comedie, a jucat în reclame în Los Angeles și a obținut și câteva contracte de scenaristă.

Sursă foto: Imdb, Cinemagia

