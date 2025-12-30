Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Anul acesta a pierdut doi oameni dragi, pe partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, și pe mama ei, Marilena Țiganu. Tragediile au emoționat atât România, cât și presa internațională. Publicația germană Bild a relatat despre încercările grele pe care le-a înfruntat prezentatoarea TV anul acesta.

Presa germană empatizează cu Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a trecut printr-un an cumplit în care a pierdut două dintre cele mai dragi persoane din viața sa, pe partenerul ei de viață și pe mama ei. Presa germană a relatat despre tragediile care au lovit-o, citând mesajele emoționante publicate de vedetă în mediul online.

Mihaela Rădulescu l-a pierdut pe partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, pe 17 iulie 2025, în urma unui accident de parapantă. Felix, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața în brațele Mihaelei, un eveniment care a zguduit lumea. Retrasă din viața publică, Mihaela a continuat să împărtășească gândurile sale pe rețelele sociale.

Pe 19 decembrie 2025, o nouă tragedie a lovit: mama ei, Marilena Tiganu, în vârstă de 75 de ani, a încetat din viață. Mihaela crede că durerea profundă resimțită de mama sa, în urma pierderii lui Felix, i-a afectat sănătatea, iar inima ei nu a mai rezistat. Marilena Tiganu și-a petrecut ultimele zile la Spitalul Elias din București. Mama Mihaelei nu suferea de boli grave, dar a fost profund afectată de suferința fiicei sale.

Publicația germană Bild a scris: „Câtă durere poate îndura o persoană într-un timp atât de scurt? Chiar în această vară, Mihaela Rădulescu și-a pierdut partenerul, Felix Baumgartner. Acum își jelește mama, Marilena Țiganu. Aceasta a murit pe 19 decembrie, așa cum a anunțat prezentatoarea TV”. Germanii au fost impresionați de puterea Mihaelei, dar și marcați de durerea imensă prin care trece.

„Partenerul și mama mea au plecat prea repede unul după altul…”

Într-o postare emoționantă, Mihaela Rădulescu a scris: „Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și de îmbrățișările lui, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix. Am pierdut-o pe mama și doare ca naiba. Partenerul și mama mea, amândoi au plecat prea șocant, prea tragic, prea repede unul după altul… Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru mine în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta”.

Presa germană reflectă empatia colectivă față de Mihaela, admirând reziliența sa. Această poveste este o mărturie a fragilității vieții și a puterii de a merge mai departe, chiar și în cele mai dificile momente.

