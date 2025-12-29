  MENIU  
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre singurul copil: „Mi-a fost luat la 3 ani. El spunea: «Mama mea e moartă»"

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre singurul copil: „Mi-a fost luat la 3 ani. El spunea: «Mama mea e moartă»”

Adelina Duinea
.

Mirabela Dauer a vorbit deschis despre drama vieții sale, povestind cum fiul ei, Alexandru, i-a fost luat la doar 3 ani. Artista a făcut dezvăluiri dureroase într-un nou podcast.

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre înstrăinarea de fiu

Mirabela Dauer, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a vorbit recent despre cel mai dureros episod din viața ei, în cadrul unui podcast moderat de Katia Cicala. Artista a făcut mărturii emoționante despre fiul său, Alexandru, dezvăluind detalii pe care nu le-a mai împărtășit până acum.

În cadrul podcastului, Mirabela Dauer a rememorat clipele grele prin care a trecut atunci când băiatul său, Alexandru, i-a fost luat de la o vârstă fragedă. „Mi s-a luat copilul. El a fost crescut de diferite persoane, care erau cu taică-so. Mi-a fost luat copilul și a fost reciclat, vorba mea. Mie mi-a fost luat copilul la 3 ani”, a mărturisit artista.

Această experiență a lăsat o amprentă profundă asupra vieții sale, iar Mirabela Dauer a comparat situația sa cu cea a Adrianei Bahmuțeanu, despre care a fost întrebată în cadrul emisiunii. Artista a explicat cum influența celor din jurul tatălui a contribuit la îndepărtarea fiului ei de ea.

„Dacă cineva îi spunea lui: «Uite-o pe mama ta la televizor!». El spunea: «Mama mea e moartă»”

Un alt detaliu cutremurător adus în discuție de cântăreață a fost legat de percepția fiului său despre ea în copilărie. Alexandru ar fi fost făcut să creadă că mama sa nu mai trăiește. „Dacă cineva îi spunea lui: «Uite-o pe mama ta la televizor!». El spunea: «Nu e mama mea. Mama mea e moartă. Astea sunt înregistrări vechi»”, a mai povestit Mirabela Dauer.

Această credință, indusă în copilărie, a avut un impact major asupra relației lor mamă și fiu. Artista consideră că Alexandru ar nutri acum resentimente față de ea, din cauza informațiilor false pe care le-a primit de-a lungul vieții.

Mirabela Dauer a ascuns suferințele și a ales să își păstreze zâmbetul pe buze de-a lungul carierei sale impresionante. Totuși, relația cu fiul său este una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții sale. Dezvăluirile făcute în cadrul podcastului arată o latură vulnerabilă a artistei, necunoscută pentru mulți dintre admiratorii săi. Cântăreața a reușit să depășească multe obstacole în viață, dar pierderea fiului său rămâne o rană deschisă.

Foto: Facebook

