Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la un spectacol. Avocata artistei a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în seara respectivă: „A fost o reacție de apărare”

Mirabela Dauer a devenit ținta criticilor după ce a fost filmată împingând un bărbat la un spectacol. Ulterior, avocata artistei a explicat că gestul ei a fost unul de autoapărare, după ce bărbatul a șicanat-o în mod repetat.

Mirabela Dauer, „extrem de afectată” de criticile dure pe care le-a primit după ce a împins un bărbat la un spectacol

Mirabela Dauer (78 de ani) a fost criticată dur după ce a fost filmată împingând un bărbat la unul dintre concertele sale. Avocata artistei a explicat ce s-a întâmplat de fapt între ea și bărbatul respectiv. Potrivit avocatei, cântăreața este extrem de afectată de jignirile și criticile pe care le-a primit în ultimele zile.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi. Au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție. E dezamăgită. Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat. Și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat avocata Mirabelei Dauer, Katia Cicală, pentru Spynews.ro.

Avocata Mirabelei Dauer a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în seara respectivă

Potrivit Katiei Cicală, Mirabela Dauer ar fi fost șicanată întreaga seară de bărbatul pe care, în cele din urmă, l-a împins în semn de autoapărare. Momentul controversat a avut loc în urmă cu câteva zile, la o terasă unde artista întreținea atmosfera.

„Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut a fost, cumva, în apărarea ei. În sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, la faptul că ea este o persoană mică de înălțime. Este o persoană care are o anumită vârstă și care se afla într-un moment în care își exercita profesia”, a mai spus avocata Mirabelei Dauer.

„Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie”

Katia Cicală a povestit că bărbatul împins i-a încălcat spațiul personal artistei în timp ce unul dintre prietenii lui filma întreaga scenă. Cântăreața și avocata ei speculează că bărbatul ar fi băut prea mult în seara respectivă. Totodată, ambele au concluzionat că bărbatul a avut un comportament lipsit de respect.

„În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu. Dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”, a detaliat avocata.

„A fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare”

Mirabela Dauer și avocata sa au decis să nu ia măsuri legale împotriva celor care au distribuit și comentat negativ videoclipul, deși artista suferă enorm din cauza prejudiciului de imagine. În final, Katia Cicală subliniază că incidentul nu este unul izolat și îndeamnă publicul să judece cu mai multă empatie situația.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o grămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva. Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă. Oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv. Pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să-și ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media”, a mai spus avocata Mirabelei Dauer.

