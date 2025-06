Mirabela Dauer, afectată după ce a fost audiată la DNA în dosarul locurilor de veci acordate ilegal de generalul Cătălin Zisu: „De nedreptate m-am săturat”

Mirabela Dauer a spus cum se simte după ce a fost audiată la DNA în dosarul locurilor de veci acordate ilegal de fostul general Cătălin Zisu, care este urmărit penal în prezent.

Mirabela Dauer (77 de ani) a fost audiată de DNA după ce a primit loc de veci în Cimitirul Ghencea de la generalul Cătălin Zisu, fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN. Zisu este urmărit penal într-un nou dosar deschis de DNA, pentru instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

„Am plătit 550 de lei, dar l-am dat înapoi. Cine plânge după el să aibă parte de el. Eu mai am de stat aici, dar m-am dus și am respectat legea pentru Cătălin, că poate dacă le povestesc ce fel de om este, cât de mult îl prețuiesc (…) poate se mai îmblânzesc lucrurile. De nedreptate m-am săturat, ce să mai zici, asta e. (…) Nu am fost judecată, eu sunt martor în acest proces că am primit probabil preferențial un loc de veci pe bani”, a spus Mirabela Dauer, la emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Citește și: Mirabela Dauer, detalii ținute secrete până acum despre căsnicia abuzivă cu Traian Popovici: „Mă trimitea la produs! El a asta a vrut!”

„E o nedreptate până la cer și înapoi”

Mirabela Dauer a adăugat că a fost foarte afectată de ce s-a întâmplat cu fostul general Cătălin Zisu. Cântăreața spune că acuzațiile care i se aduc sunt „o nedreptate până la cer și înapoi”.

„Atâtea discuții pentru ce? Am renunțat la el. (…) Da. (n.r. au afectat-o cele întâmplate). De când a început nebunia asta cu Cătălin m-a afectat foarte tare pentru că e o nedreptate până la cer și înapoi. Nu mi se pare corect. Sunt dezamăgită. (…) Mie îmi pare rău pentru el (n.r. Cătălin) pentru că sunt toți afectați”, a mai spus artista, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Cine a salvat-o pe Mirabela Dauer, după divorţul de bărbatul care a bătut-o până a băgat-o în spital şi care i-a luat copilul: „Eram fardată natural. Nu am avut o viață frumoasă”

Ce acuzații i se aduc lui Cătălin Zisu

Cătălin Zisu este suspectat de procurorii DNA că l-a instigat pe Alexandru Nedelcu, fostul comandant al unității care administra Cimitirul Militar Ghencea III, să aprobe concesionarea de locuri de înhumare, pe 49 de ani, către persoane care nu îndeplineau condițiile legale.

Este vorba de rude sau persoane apropiate de Cătălin Zisu, care astfel ar fi beneficiat de atribuirea unor locuri de înhumare cu nerespectarea dispozițiilor legale. Iar una dintre aceste persoane ar fi Mirabela Dauer, în vârstă de 77 de ani.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News