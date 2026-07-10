Andreea Ibacka, escapadă după divorțul de Cabral. Unde a fugit blondina, după ce fostul soț a fost surprins cu o nouă cucerire

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Andreea și Cabral Ibacka au divorțat după ce au fost împreună aproape 20 de ani. Cei doi au anunțat că vor merge pe drumuri separate, spre uimirea publicului. Acum, blondina a plecat într-o escapadă, după ce fostul ei soț a fost surprins în compania unei femei.

Andreea Ibacka, vacanță alături de copii

Andreea Ibacka este proaspăt divorțată și încearcă să își reconstruiască viața. Ea și Cabral au divorțat după o frumoasă poveste de dragoste și doi copii minunați, pe nume Namiko și Tiago.

Andreea a decis să plece la mare alături de cei doi copii ai săi. Actrița încearcă să ducă o viață cât mai normală, după divorțul de partenerul ei.

Cei doi copii îi sunt de mare ajutor, iar imaginile postate arată că actrița se distrează foarte bine alături de ei.

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„Copilăria lor se întâmplă acum. O singură dată”, a scris Andreea Ibacka, pe Instagram.

De ce au divorțat Andreea și Cabral

În urmă cu cu câteva luni, Andreea Ibacka a explicat motivul pentru ca ea și Cabral au luat decizia de a divorța.

Vedeta a spus că nu au existat persoane din exterior care să se implice în relația lor, ci doar au realizat că nu se mai potrivesc, după ani de zile în care au fost împreună.

Mai mult, Andreea Ibacka a vorbit în termeni frumoși despre fostul ei soț.

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„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a transmis actrița.

Între timp, prezentatorul a avut parte de prima lui cucerire. El a petrecut un weekend pe litoral și a fost surprins alături de o tânără misterioasă.

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