Andreea Ibacka, escapadă după divorțul de Cabral. Unde a fugit blondina, după ce fostul soț a fost surprins cu o nouă cucerire

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Andreea și Cabral Ibacka au divorțat după ce au fost împreună aproape 20 de ani. Cei doi au anunțat că vor merge pe drumuri separate, spre uimirea publicului. Acum, blondina a plecat într-o escapadă, după ce fostul ei soț a fost surprins în compania unei femei.
„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a transmis actrița.
Între timp, prezentatorul a avut parte de prima lui cucerire. El a petrecut un weekend pe litoral și a fost surprins alături de o tânără misterioasă.