Cu ce se ocupă Cabral de când a plecat din televiziune. Fostul prezentator și-a descoperit o nouă pasiune: „Mă distrez de minune”

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Cabral și-a schimbat viața după ce a renunțat la televiziune și s-a despărțit de soția lui, Andreea Ibacka. Acum, fostul prezentator se dedică pasiunii pentru muzică, fiind DJ la festivaluri și evenimente private.

Cu ce se ocupă Cabral de când a renunțat la televiziune

Cabral a ales să-și redefinească viața, atât profesional, cât și personal, după ce a renunțat la cariera de televiziune. Fostul prezentator de succes și-a găsit bucuria într-o pasiune mai veche – muzica. Acesta a dezvăluit pe rețelele sociale că se dedică acum evenimentelor private și festivalurilor, unde creează atmosfera perfectă ca DJ.

După mai bine de 15 ani în lumina reflectoarelor, Cabral și-a retras prezența de pe micile ecrane, surprinzându-și fanii care au observat rapid lipsa implicării sale în proiectele TV.

Totodată, despărțirea de Andreea Ibacka, cu care a format unul dintre cele mai respectate cupluri din showbizul românesc, a marcat o schimbare majoră în viața sa. Cei doi au fost împreună o familie discretă și iubită, părinți a doi copii, iar vestea separării lor a uimit publicul.

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Primele declarații despre noua activitate

În prezent, Cabral se bucură de o nouă etapă, dedicându-se complet muzicii. Frecventează festivaluri și petreceri private, unde își folosește talentul de DJ pentru a transforma orice eveniment într-o experiență memorabilă.

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„Mă uit la pozele de după evenimentele la care pun muzică și mă iau singur la mișto. Deși după unele fețe strâmbe pe care le fac nu se vede, mă distrez de minune și cred că am descoperit un talent nou: să par altcumva exact în momentele în care mă simt cel mai bine. Adevărul e că atunci când văd oameni care zâmbesc, dansează, cântă aiurea versurile și uită pentru câteva ore de toate celelalte griji… îmi place tare. Pozele spun o poveste. Energia de acolo a spus alta. Și dacă mă întrebați pe mine, mă bazez mai mult pe energia aia… Dacă ne întâlnim vara asta în vreo locație în care pun muzică, dați un semn, chiar dacă uneori uit să zâmbesc…”, a declarat Cabral pe pagina sa de Facebook.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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