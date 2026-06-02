Cum arată Biserica lui Gigi Becali. Are mozaicuri realizate manual, clopote acoperite cu foiță de aur și un buncăr antiatomic

Gigi Becali își împlinește promisiunea făcută în 2008: catedrala sa din Pipera, cu detalii din aur și un buncăr antiatomic. Construcția de 10 milioane de euro ce impresionează prin măiestrie și lux va fi sfințită pe 14 iunie.

Gigi Becali se pregătește de sfințirea Bisericii sale

Latifundiarul din Pipera, cunoscut pentru ambițiile sale grandioase, este pe cale să inaugureze biserica pe care o numește cu mândrie „cea mai frumoasă din lume”.

Gigi Becali a investit nu mai puțin de 10 milioane de euro în acest proiect impresionant care este, de fapt, o promisiune devenită realitate.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci, voi face o biserică acolo pe colț. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…”, mărturisea Gigi Becali.

Promisiunea făcută în 2008 a început să prindă contur, iar în 2026, lucrările sunt finalizate în proporție de 70%.

Detalii arhitecturale și design de lux

Biserica, situată în zona de nord a Capitalei, este mai mult decât un simplu lăcaș de cult. Construcția masivă în stil catedrală impresionează prin turlele de inspirație rusească, clopotele acoperite cu foiță de aur și mozaicurile realizate manual, bucată cu bucată, în tehnica bizantină.

Interiorul, cu o suprafață de 2.000 de metri pătrați, este decorat cu picturi religioase bogate și vitralii unice, create de artiști renumiți.

Până acum, Gigi Becali a investit peste 10 milioane de euro, iar suma continuă să crească.

Un detaliu care atrage atenția este buncărul antiatomic construit la subsolul clădirii, accesibil printr-o scară interioară.

Pe 14 iunie 2026, biserica va fi sfințită, iar Gigi Becali a anunțat o ceremonie grandioasă, reflectând opulența și importanța acestui proiect.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. vor fi 2000-3000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură”, a declarat latifundiarul pentru Fanatik.

Sursă foto: Facebook

