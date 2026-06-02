Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România: „Am fost crescut modest”

L-ai recunoscut pe băiețelul din imagine? S-a născut la Turda, în 1976, și este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din țara noastră.

Băiețelul din fotografie este Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego. Solistul, care și-a făcut debutul pe scenă în 1993, la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, a semnat cu prima casă de discuri particulară din România în ’99, același an în care și-a asumat pseudonimul Fuego.

De-a lungul carierei sale, Fuego a colaborat cu artiste de renume, printre care le amintim pe Mirabela Dauer, Stela Enache și Mioara Velicu, dar și cu artiste din generațiile mai tinere, printre care Lidia Buble, Lora și Mira. Cel mai de succes duet al său este cu Irina Loghin. Cei doi au lansat două albume împreună, care au câștigat un disc de aur și unul de platină pentru vânzări.

„Am fost crescut decent și modest”

În ultimii ani, Fuego a fost generos cu admiratorii săi când a venit vorba de fotografii din trecutul său. Totodată, artistul a împărtășit și câteva detalii despre copilăria lui. „Eu sunt un om crescut într-un oraș frumos, la Turda, am fost crescut decent și modest, nu am avut bani. Cred că e vorba și despre educația pe care ai primit-o acasă. E foarte important cum te porți în profesia ta, eu sunt la fel ca atunci când am debutat”, a spus el în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”.

La un moment dat, în mediul online, Fuego a vorbit despre părinții lui, Ioan și Eugenia, cărora le datorează tot ceea ce este în prezent. „Ai mei au făcut sacrificii ca să-mi ofere tot ce e mai bun, de la educație, la lucruri materiale, oferindu-mi o copilărie fericită! Prin ei am ajuns aici, ei au clădit la începuturi și au înțeles că eu sunt menirea lor, deși puteau alege și alte variante în care să nu fiu eu pe primul plan! Le mulțumesc cu tot sufletul meu! Mamei îi spun asta mereu, chiar dacă ne mai contrăm noi, ea știe cât o iubesc! Iar tata, de sus, dintr-o stea, mă veghează și mă ajută întotdeauna să fiu un luptător!”, a povestit el pe rețelele sociale.

