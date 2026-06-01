Sanda Țăranu, „Vocea de aur” a TVR, a fost înmormântată pe 1 iunie, la București. Fosta crainică își va petrece eternitatea alături de soțul său, Nicolae Țăranu, cu care a trăit o iubire de șase decenii. Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu.

Astăzi, 1 iunie, Sanda Țăranu, „Vocea de aur” a televiziunii române, a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și admiratori. Eleganța și profesionalismul ei au rămas în sufletele celor care au avut privilegiul să o cunoască sau să o urmărească pe micile ecrane. În cimitirul Sfântul Gheorghe Capra din Pantelimon, lacrimile și florile, surprinse de Radarlocal.ro, au fost mărturia unui respect profund față de o femeie care a definit standardele televiziunii române.

Magda, sora ei, care a organizat funeraliile, a depus o coroană impresionantă de flori multicolore cu un mesaj emoționant: „Te voi purta în suflet și în gând, draga mea soră”. „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”, apare scris pe o altă coroană.

Ultimele zile, un exemplu de energie și optimism

Sanda Țăranu, în ciuda vârstei de 87 de ani, era un munte de energie. „Sora mea a fost pe picioarele ei până în ultima clipă. Nu avea nicio durere, nu stătea în pat. Făcea piața, curățenie, mergea la mormântul soțului ei și nu am auzit-o să spună că nu poate sau că o doare ceva”, a declarat Magda, pentru Click!. Până în ultimele zile, Sanda și-a păstrat spiritul activ, citind și ascultând muzică la radio.

Sanda Țăranu își va dormi somnul de veci alături de soțul ei, Nicolae Țăranu, fost tenor de renume, care a părăsit această lume în 2015. Povestea lor de dragoste, ce a durat șase decenii, a fost una deosebită. „Dragostea noastră a rezistat tocmai pentru că am trecut amândoi prin greutăți. Nu e ușor să faci meseria asta, nu e întotdeauna viața roz!”, mărturisea ea într-un interviu pentru mareadragoste.ro, citat de Click!. Devotamentul lor reciproc și respectul profund au fost o inspirație pentru cei din jur.

Decizia de a nu avea copii

În ciuda iubirii lor puternice, cuplul a hotărât să nu aibă copii, o decizie pe care Sanda a explicat-o prin natura solicitantă a profesiilor lor. „Acum îmi pare rău, dar atunci nu aveam timp. Nu am avut nici curajul și nici nu îmi doream ca viitorul copil să umble cu cheia de gât pentru că noi suntem la serviciu, de dimineața până seara”, spunea ea. Profesionalismul și dedicarea lor față de carieră au venit la pachet cu sacrificii personale.

Sanda Țăranu rămâne un simbol al eleganței și al rafinamentului. Internauții au postat numeroase mesaje pe rețelele de socializare, amintind de profesionalismul și vocea inconfundabilă a fostei crainice TVR. Moștenirea ei va dăinui, inspirând generații de femei să își urmeze visurile cu eleganță și perseverență.

Foto: Facebook; Radar Local

