Sanda Țăranu, legenda televiziunii române, a plecat dintre noi la 87 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și o poveste de iubire de aproape șase decenii cu soțul ei, tenorul Nicolae Țăranu. De ce nu au avut copii împreună.

De ce nu a avut Sanda Țăranu copii

Pierderea Sandei Țăranu, unul dintre cele mai îndrăgite chipuri ale televiziunii românești, a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o și admirat-o. Amintirea sa rămâne însă vie în inimile celor care au apreciat-o de-a lungul unei cariere de excepție. Alături de soțul ei, tenorul Nicolae Țăranu, Sanda a trăit o poveste de dragoste memorabilă, întinsă pe aproape șase decenii.

Deși au avut o căsnicie exemplară, Sanda și Nicolae Țăranu nu au avut copii, un subiect despre care Sanda a vorbit deschis înainte de a ne părăsi. Potrivit Cancan, decizia lor a fost una conștientă, bazată pe realitatea unui program profesional extrem de solicitant, care nu le-ar fi permis să acorde timpul și atenția necesare creșterii unui copil.

„Iubeam amândoi copiii, dar…”

„Acum simt mai mult lucrul ăsta, atunci nu, pentru că munceam ca bezmeticii… Iubeam amândoi copiii, dar n-am fi vrut să-i lăsăm așa la joacă, pe stradă, cu cheia de gât, și noi să fim la serviciu. Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”, mărturisea Sanda Țăranu.

Această alegere nu a fost însă una lipsită de regrete. Cu toate acestea, fosta crainică a televiziunii române a pus mereu accent pe responsabilitatea pe care o implică rolul de părinte, prioritizând ceea ce considera că este bine pentru familia lor.

Lecții de viață după un mariaj de aproape șase decenii

Relația dintre Sanda și Nicolae a început pe litoralul românesc. Încă din adolescență, Sanda a găsit în Nicolae un partener de încredere, iar cei doi și-au clădit căsnicia pe respect reciproc, încredere și iubire.

„Dragostea nu e suficientă, este foarte mare nevoie de respect. Să-i respecți celuilalt tabieturile, liniștea, cariera”, spunea Sanda, subliniind secretul unei relații care a rezistat timpului și provocărilor.

Foto: Libertatea.ro; Captură podcast „Altceva cu Adrian Artene”

