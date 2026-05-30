Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete: „E important să știe limitele”

Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete, Catinca și Ariana

Disciplina și respectul sunt valori esențiale pentru Elwira și Mihai Petre, iar regulile stricte sunt respectate de toți membrii familiei. Într-un interviu pentru Spynews, Elwira a dezvăluit secretele unei educații echilibrate și importanța stabilirii limitelor în relația cu fetele lor, Catinca (13 ani) și Ariana (7 ani).

„Da, în fiecare zi reușesc să le spun NU. Cu un tupeu mare! E important să fii calm, dar, în același timp, e important ca cei mici să știe limitele, ce pot să facă și ce nu pot să facă, iar asta se învață încă de când sunt mici”, a mărturisit Elwira Petre. Coregrafa recunoaște că nu i-a fost ușor să învețe să spună „nu” la început, dar consideră că acest lucru este esențial pentru a le oferi copiilor siguranță și direcție în viață.

Reguli la masă

Un alt aspect esențial din rutina familiei Petre este timpul petrecut împreună la masă. Potrivit Elwirei, aceasta este o ocazie perfectă pentru conectare și comunicare, iar regulile sunt clare: fără telefoane sau alte dispozitive electronice.

„Niciodată nu mâncăm cu device-urile pornite. Televizorul și telefoanele sunt de fiecare dată închise când luăm masa. De fiecare dată vorbim, asta e o regulă care mie, personal, îmi place foarte mult”, a spus ea, subliniind că regula se aplică inclusiv părinților.

Elwira Petre: „La mine acasă erau foarte multe reguli”

Pentru Elwira, respectul față de regulile casei are rădăcini adânci în propria sa educație. Crescută într-o familie cu multe norme stricte, ea recunoaște că unele dintre ele i s-au părut exagerate la acea vreme, dar acum le înțelege valoarea.

„La mine acasă erau foarte multe reguli impuse de tatăl meu. Nu puteam să mă întorc mai târziu de ora 10, le respectam pentru că așa erau vremurile, dar recunosc că multe dintre reguli erau absurde. Totuși, multe dintre ele m-au învățat foarte mult și consider că același lucru trebuie să facem și noi acum cu copiii noștri”, a adăugat Elwira, pentru sursa citată.

Reguli la sala de dans: „Sunt lucruri legate de respect”

Aceleași principii le aplică și în sala de dans, unde își instruiește elevii cu aceeași rigurozitate. Încălzirea înainte de antrenament este o regulă de la care nu se abate niciodată, iar utilizarea telefoanelor este strict interzisă. De asemenea, ținuta adecvată este obligatorie.

„Dacă cineva vine, de exemplu, în sala de dans în blugi, știe că nu are voie și că trebuie să iasă. Nu ne place când întârziem, sunt lucruri legate de respect”, explică Elwira. Ea consideră că disciplina, organizarea și seriozitatea sunt fundamentale nu doar în dans, ci și în viață.

