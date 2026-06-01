Sanda Țăranu a murit la 87 de ani. Când are loc înmormântarea

Sanda Țăranu, legendă a Televiziunii Române, ne-a părăsit pe 29 mai 2026, la venerabila vârstă de 87 de ani, potrivit HotNews.ro. Timp de peste trei decenii, a fost un simbol al eleganței și profesionalismului pe micile ecrane.
Familia a transmis un mesaj emoționant: „Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire”.
Telespectatorii o asociază cu emisiuni iconice precum „Telejurnalul” sau „Teleenciclopedia”, unde vocea ei distinctă a devenit inconfundabilă. Din 1963 și până în 1998, Sanda Țăranu a fost o prezență constantă în casele românilor, prezentând programe speciale, spectacole de varietăți și evenimente marcante.
Viața personală a fost o sursă de inspirație. Dragostea pentru soțul ei a fost o constantă, chiar și după pierderea acestuia. „Am fost tot timpul unul cu altul, unul pentru altul și așa de tare m-am obișnuit, încât îl simt și acum și am sentimentul că e lângă mine”, mărturisea ea într-un interviu emoționant.
Cei care au iubit-o și admirat-o i-au adus un ultim omagiu sâmbătă, 30 mai, de la ora 15:00, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra, Șoseaua Pantelimon nr. 131. Înmormântarea va avea loc astăzi, 1 iunie, la ora 11:00, conform HotNews.ro.
