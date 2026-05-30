Marina Dina, confesiuni despre viața de după divorț și provocările maternității. „Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o!” Ce regret are legat de gemenii ei

Marina Dina a oferit detalii de culise despre perioada dificilă prin care a trecut în urma divorțului de Daniel Radu Morar. Fosta asistentă de televiziune, activă în prezent ca antrenor de pilates și yoga, a rupt tăcerea privind problemele din viața privată, dezvăluind sacrificiile și dificultățile emoționale care au urmat după despărțirea de tatăl copiilor săi.

Visul spulberat al unei familii perfecte și trauma divorțului

Deși pe plan profesional a acceptat provocări extreme, cum a fost participarea la Survivor România, adevărata luptă a Marinei s-a dat departe de camerele de filmat, în încercarea de a-și crește singură copiii și de a gestiona trauma unei familii destrămate.

Separarea de fostul soț, după o relație de aproape un deceniu, a lăsat urme adânci în sufletul fostei asistente TV. Dincolo de suferința proprie, cea mai mare durere a Marinei Dina este legată de impactul pe care divorțul l-a avut asupra celor doi copii ai săi, gemenii Zian și Aria, născuți în anul 2017.

Pentru Marina Dina, decizia de a pune punct mariajului a fost un pas extrem de greu și dureros, mai ales că își proiectase întregul viitor în jurul ideii de stabilitate. Având propriile vulnerabilități din trecut, vedeta a recunoscut că și-a dorit cu disperare ca micuții ei să aibă parte de un mediu ideal, pe care ea însăși nu l-a cunoscut în primii ani de viață.

„Am avut o relație de aproximativ 10 ani. Decizia de separare a fost extrem de grea. Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o în copilărie”, a mărturisit Marina Dina, într-un interviu pentru viva.ro, explicând cât de dificil a fost să accepte că realitatea nu a coincis cu dorințele sale.

Ce regrete are legate de maternitate

Odată cu nașterea copiilor, viața vedetei s-a schimbat radical, iar prioritățile ei s-au reorganizat complet. Cu toate acestea, fericirea adusă de micuți a venit la pachet cu o serie de stări emoționale greu de gestionat, culminând cu episoade de depresie și anxietate severă după divorț, stări pentru care a avut nevoie de terapie de specialitate.

„Maternitatea mi-a schimbat complet viața. A fost cea mai frumoasă, dar și cea mai grea perioadă. Am descoperit o iubire profundă, dar și anxietate și vinovăție”, a explicat antrenoarea de pilates.

Această vinovăție continuă să fie una dintre principalele ei temeri în rolul de părinte. Marina Dina recunoaște că se surprinde adesea analizând lipsurile emoționale pe care separarea părinților le-ar fi putut cauza gemenilor. Totuși, ea încearcă să compenseze această absență printr-o implicare totală în educația lor.

„Mă confrunt uneori cu vinovăția că nu le-am oferit familia pe care o meritau. Dar cred că le ofer iubire, susținere și acceptare necondiționată”, a adăugat ea, determinată să le fie cel mai stabil pilon de sprijin.

Legătura magică dintre Zian și Aria: „Gemenii au o conexiune specială”

În prezent, copiii Marinei Dina au crescut, sunt la școală și încep să își dezvolte propriile personalități, proces care o fascinează în fiecare zi pe mama lor. Chiar dacă sunt extrem de diferiți ca structură și temperament, Zian și Aria demonstrează zilnic că legătura unică dintre gemeni este mai puternică decât orice neînțelegere trecătoare.

Această conexiune nevăzută și profundă este cea care îi oferă Marinei Dina liniștea că, în ciuda divorțului și a formulei de familie reinterpretate, copiii ei nu se vor simți niciodată singuri.

„Sunt foarte diferiți, dar au o conexiune specială. Chiar dacă se ceartă, gesturile lor arată cât de puternică este legătura dintre ei”, a concluzionat vedeta, mândră de modul în care cei mici reușesc să își arate afecțiunea și să se susțină reciproc la fiecare pas.

Foto – Facebook

