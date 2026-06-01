Eliminat de la Survivor România 2026 după un duel tensionat cu Ramona Micu, Gigi Burger a plecat acasă cu o sumă frumoasă de bani pentru cele 11 săptămâni petrecute în competiție. Cine va ajunge în marea finală?

Câți bani a primit Gigi Burger pentru cele 11 săptămâni la Survivor România 2026

Gigi Burger a petrecut 11 săptămâni intense în Republica Dominicană, la Survivor România 2026, și a plecat acasă cu un câștig financiar semnificativ. În urma unui duel aprig cu Ramona Micu, Burger a fost eliminat în ediția de duminică, 31 mai.

Potrivit Cancan, suma primită de Gigi Burger pentru parcursul său în concurs se ridică la 16.500 de euro. Acesta a beneficiat de o remunerație săptămânală de 1.500 de euro.

Burger și-a început aventura în săptămâna a 11-a a competiției, intrând ca nou concurent într-un joc deja tensionat, plin de strategii și alianțe formate. Deși a câștigat rapid simpatia multor telespectatori, parcursul său s-a încheiat în săptămâna 21, după un duel dramatic.

Duelul eliminatoriu care a schimbat jocul

În seara eliminării, atmosfera a fost de-a dreptul electrică la Consiliul Tribal. După un joc de recompensă intens, Bianca Giurcanu și Ramona Micu au primit cele mai multe voturi de nominalizare din partea tribului. Totuși, Ramona a fost cea care a ajuns la duel, prin decizia colectivă a colegilor săi.

Al doilea concurent trimis în confruntare a fost Gigi Burger, ales de Andreea Munteanu, care deținea colanul de imunitate individuală. Alegerea a stârnit controverse, dar Andreea a declarat că a luat această decizie pe baza unei strategii clare.

În duel, Ramona și Gigi s-au întrecut cu toate forțele. Deznodământul a fost însă favorabil Ramonei, care a reușit să-și asigure locul în continuarea competiției. Pentru Gigi, această eliminare a însemnat capătul unei călătorii memorabile, dar și un moment de reflecție asupra parcursului său. „Am învățat multe despre mine și despre ce înseamnă să lupți pentru ceea ce vrei, chiar și atunci când pare imposibil”, a declarat el.

Cine sunt finaliștii Survivor România 2026

Marea finală Survivor România 2026 va fi difuzată în direct duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 20:00, la Antena 1. Cinci foști Faimoși – Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristi Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu și trei foști Războinici – Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa sunt cei care au reușit performanța de a se califica în ultima săptămână! Potrivit Cancan, finaliștii vor fi Gabi Tamaș și Lucian Popa.

