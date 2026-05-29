Cum s-a schimbat Aris Eram după Survivor: „Am învățat enorm despre relațiile dintre oameni, despre supraviețuire și despre mine”

Aris Eram a vorbit despre experiența trăită la Survivor, despre cum l-au marcat relațiile pe care și le-a făcut în competiție, dar și despre cât de multe a învățat pe parcurs. Iată cum se raportează acum la viață Aris Eram, după experiența Survivor.

Aris Eram, despre relațiile construite la Survivor

Fiul Andreei Esca a mărturisit pentru viva.ro că s-a adaptat foarte ușor înapoi la viața obișnuită, după întoarcerea din competiția Survivor.

El a spus că după câteva zile și-a reluat viața normală. Cât despre plecarea din competiție, Aris Eram a spus că nu a fost deranjat de nominalizarea venită din partea lui Gabi Tamaș, de care era apropiat în concurs.

„Nu m-a deranjat deloc nominalizarea pentru că, până la urmă, este un concurs și toată lumea vrea să câștige”, a explicat Aris Eram.

El a spus că a păstrat legătura cu Gabi Tamaș și continuă să vorbească cu el.

Ce s-a întâmplat între Aris Eram și Bianca Stoica

Mulți telespectatori au observat apropierea dintre Aris Eram și Bianca Stoica. Cei doi și-au promis în competiție că vor merge la o întâlnire când vor ieși afară.

Cu toate acestea, Aris a fost rezervat când a venit vorba despre o continuare a flirtului și în afara emisiunii.

„Bianca este o fată foarte drăguță, cu care m-am înțeles bine. De când ne-am întors, ne-am întâlnit alături de alți concurenți, la o petrecere”, a explicat el.

Ce a învățat de la Survivor

Aris Eram a vorbit despre experiența Survivor și cum l-a modelat tot timpul parcurs în competiție. El a mărturisit că a fost surprins să afle că bunicii lui l-au urmărit cu atenție în show și spune că este deschis pentru orice altă provocare îi apare în cale, când vine vorba despre show-uri.

„Chiar am fost plăcut surprins atunci când am aflat că și bunicii mei m-au urmărit cu atenție. Prima masă a fost plină de întrebări, dar și de râsete (…) Îmi plac foarte mult aventurile și provocările. Doar atunci când dai de greu poți evolua, astfel că aș fi deschis la orice altă provocare (…) Am învățat enorm despre relațiile dintre oameni, despre prietenie, încredere, supraviețuire, dar și despre mine. Aceste lucruri sunt foarte importante, la vârsta de 22 de ani”, a explicat Aris Eram.

