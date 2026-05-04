Marian Godină, mărturisiri după experiența trăită în junglă. Mesaj pentru cei care spun că nu mai e de trăit în România: „Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”

Marian Godină a vorbit despre cum a trăit perioada de la Survivor, când a fost nevoit să locuiască în junglă, fără pic de confort. El a descris condițiile din Republica Dominicană și câteva gânduri din confortul propriei case. Polițistul a avut și un mesaj pentru cei care afirmă că nu mai e de trăit în România.

Marian Godină, mesaj după ce a stat trei luni de zile în junglă

Marian Godină, la fel ca și ceilalți participanți la Survivor, a trăit în junglă cu aproape nimic. Alimentația zilnică a fost de 2 linguri de orez și 1 lingură de fasole pe zi. Mai mult, el a avut doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți.

Godină a povestit că s-a spălat în mare, fără săpun sau gel de duș, iar despre deodorant nici nu s-a pus problema.

Totodată, concurenții nu au avut acces la telefon, internet sau rețele sociale.

El a vorbit despre salariile oamenilor din Dominicană, spunând că trăiesc în condiții economice modeste și au salarii între 300 și 500 de euro.

La revenirea în țară, el a trăit un adevărat șoc. A observat cât de firești i s-au părut lucrurile de acasă, care în junglă păreau un lux.

„Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole, având de îmbrăcat doar două tricouri și două perechi de pantaloni scurți. În tot timpul ăsta m-am spălat doar în mare, fără niciun fel de detergent sau deodorant. În unele dimineți fierbeam niște apă de cocos și o beam pe post de ceai, deși era oribilă. Nu am avut telefon, internet, facebook, instagram. Nimic.

Atât cât am stat de vorbă cu locuitorii din Dominicană, nici ei nu o duceau foarte bine, cu niște salarii situate între 300 și 500 de euro considerate mari și cu prețuri ca la noi sau chiar mai mari. Când am revenit acasă, mi s-a părut incredibil ca dimineața să apăs pe un buton și să se umple o cană cu cafea proaspătă și aromată, să deschid frigiderul de unde să-mi pot lua tot ce vreau eu, iar apoi să-mi beau cafeaua uitându-mă pe internet”, a scris el.

Ce a făcut în primele zile acasă

Marian Godină a mărturirist că în primele zile a mers la restaurant pentru a își satisface poftele. A ajuns la local în propria mașină, după ce a făcut duș cu apă caldă.

În primele zile acasă, am mers la un restaurant ca să îmi îndeplinesc poftele pe care le tot avusesem. Mi-am comandat o ciorbă de fasole cu afumătură cu ceapă roșie, iar ca desert niște papanași. De băut mi-am luat o sticlă de apă minerală foarte rece.

Până la restaurant mersesem cu mașina proprie, în haine curate, după ce mă dădusem cu un parfum pe care dădusem vreo 150 de euro sau 200. Făcusem înainte un duș cu apă fierbinte și mă spălasem cu gel de duș, iar când am ieșit m-am șters cu un prosop enorm, alb și parfumat.

În timp ce mâncam ciorba, fără să îmi doresc asta, am auzit discuția dintre doi bărbați de la o masă alăturată, cu mult mai îmbelșugată decât a mea, iar unul dintre ei spunea așa: -„ Au distrus ăștia tot, aici nu mai e de trăit!”, ”, a scris el pe Facebook.

