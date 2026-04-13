Survivor România: Marian Godină, eliminat și trimis pe insula exilului! „Va trebui să supraviețuiești în condiții foarte grele și cu resurse foarte puține.”

Ediția din 12 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România a adus una dintre cele mai tensionate și neașteptate momente ale sezonului. Marian Godină, unul dintre cei mai vizibili concurenți ai Faimoșilor, a fost eliminat după un duel pierdut în fața Andreei.

Totuși, în loc să părăsească definitiv competiția, polițistul brașovean a primit o a doua șansă, fiind trimis pe insula exilului, unde va trebui să supraviețuiască singur, în condiții extreme, până la momentul unificării triburilor.

Un duel pierdut după o perioadă dificilă

Marian Godină a ajuns la duel după o etapă complicată în Republica Dominicană. Problemele de sănătate, durerile de stomac și dorul de familie i-au afectat vizibil performanțele și moralul. În duelul decisiv, Andreea a reușit să marcheze două puncte consecutive, în timp ce Marian a rămas la zero.

Momentul eliminării a fost anunțat de prezentatorul Adi Vasile, care a spus:

„Pentru moment, aventura ta la Survivor se încheie acum! Poți să îți iei la revedere!”

Vizibil emoționat, Marian Godină și-a cerut iertare colegilor pentru momentele tensionate din trib și le-a mulțumit pentru sprijinul oferit.

Anunțul care a schimbat totul: insula exilului

După ce părea că totul s-a încheiat pentru el, Marian Godină a aflat că primește o nouă șansă. Adi Vasile a dezvăluit existența insulei exilului, un loc izolat, necunoscut până atunci concurenților, unde cei eliminați vor supraviețui singuri până la unificare.

Prezentatorul a explicat:

„Acolo va trebui să supraviețuiești în condiții foarte grele și cu resurse foarte puține.”

Înainte de duel, Adi Vasile pregătise terenul pentru această surpriză, spunând în Consiliul Tribal:

„Bun venit în Consiliul Tribal, locul unde se pecetluiește soarta fiecărui concurent, la Survivor. Așa cum v-am anunțat la începutul săptămânii, momentul unificării celor două triburi se apropie cu pași repezi. În această seară, la final, porțile exilului se vor deschide pentru concurenții care vor pierde duelul. Ei vor rămâne acolo până la momentul unificării.”

Primele reacții ale lui Marian Godină

Deși eliminarea l-a afectat vizibil, Marian Godină a primit vestea exilului cu maturitate și determinare. Concurentul a declarat:

„Cred că voi avea nevoie de o perioadă de liniște, faptul că voi fi singur mă va ajuta să îmi limpezesc gândurile. Vă mulțumesc pentru această șansă!”

Ulterior, a adăugat cu hotărâre:

„Șansa o voi primi cu entuziasm și cu gândul că mulți și-ar fi dorit să aibă o a doua șansă. Voi profita de ea la maximum.”

O nouă etapă, o nouă luptă

Trimiterea pe insula exilului schimbă complet parcursul lui Marian Godină în competiție. Departe de trib, fără resurse și fără sprijin, polițistul va trebui să își demonstreze rezistența fizică și psihică pentru a-și câștiga locul înapoi la Survivor.

Rămâne de văzut dacă izolarea îl va întări sau dacă greutățile exilului îl vor doborî. Cert este că Marian Godină intră într-una dintre cele mai dure etape ale competiției, cu o singură miză: supraviețuirea și revenirea în joc.

