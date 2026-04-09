Loredana Pălănceanu, eliminată de la Survivor România: “Trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă” / Exclusiv

Loredana Pălănceanu a părăsit Survivor România, show-ul difuzat la Antena 1, după confruntarea cu Ramona. Tânăra a rezistat în competiția filmată în Republica Dominicană nici mai mult, nici mai puțin de 12 săptămâni.

Loredana Pălănceanu: „Participarea la Survivor România m-a schimbat în multe feluri”

Loredana povestește, în interviul exclusiv pentru Unica.ro, cum a trăit această experiență unică și ce lecții și-a învățat. Ea vorbește și despre tensiunile din competiție și recunoaște că a sperat, până în ultimul moment, să nu fie nominalizată.

Cum s-a schimbat Loredana după Survivor? Ce e diferit la ea acum?

Participarea la Survivor România m-a schimbat în multe feluri. Cred că acum sunt mai deschisă cu oamenii și mai atentă la relațiile dintre noi. Timp de trei luni am trăit alături de foarte multe persoane diferite, în condiții dificile, iar acest lucru te face să înveți foarte multe despre tine și despre ceilalți. În același timp, trebuie să fii mereu atentă, pentru că unii oameni te pot trăda în orice clipă.

Ce părere ți-au făcut adversarii tăi? Dar colegii de trib?

Adversarii mei au fost oameni foarte competitivi și mi-a plăcut faptul că, în general, nu au existat foarte multe conflicte. Fiecare își dorea să câștige, dar în același timp exista și respect între noi. La noi în trib, însă, existau prea multe conflicte și nu îmi plăcea să stau prin preajmă când apăreau. Colegii mei au fost oameni alături de care am trăit momente intense, de la bucuria victoriilor până la momentele dificile.

„Am sperat până în ultima clipă să nu fiu propusă!”

Ai face ceva diferit, privind acum în urmă?

Privind în urmă, nu aș schimba nimic din parcursul meu. Consider că am dat tot ce am avut mai bun și că am arătat cine sunt cu adevărat: o persoană competitivă, ambițioasă și determinată. Am adus foarte multe puncte echipei, însă emoțiile duelului și-au spus cuvântul. Am sperat până în ultima clipă să nu fiu propusă!

Ce au spus familia și prietenii după ce ai participat în acest format? I-ai surprins cu ceva?

Familia și prietenii au fost plăcut surprinși de parcursul meu. Se așteptau să mă descurc bine la probele de îndemânare, dar cred că i-am surprins prin rezistența mea și prin faptul că am reușit să merg atât de departe într-o competiție atât de dificilă. Susținerea lor a însemnat enorm pentru mine.

Foto: Antena 1

