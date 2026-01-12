Cine este Loredana Pălănceanu de la Survivor România 2026. „Profa de mate” de pe TikTok face parte din echipa Războinicilor

Cine este Loredana Pălănceanu de la Survivor România 2026. În noul sezon Survivor România, publicul descoperă concurenți cu destine diferite, uniți de dorința de a-și depăși limitele, printre ei se remarcându-se și Loredana Pălănceanu, o prezență energică și extrem de vocală în mediul educațional.

La 29 de ani, profesoară de matematică și creatoare de conținut viral pe TikTok, Loredana intră în competiție hotărâtă să își testeze limitele și să demonstreze că disciplina și determinarea pot face diferența chiar și în cele mai dure condiții.

Cine este Loredana Pălănceanu de la Survivor România 2026

Loredana Pălănceanu face parte din echipa Războinicilor la Survivor România și vine în competiție cu o combinație rară de rigoare, energie și dorință de autodepășire. Este profesor de matematică, activă în mediul online și urmărită de zeci de mii de elevi care o cunosc drept „profa de Mate”. În junglă, Loredana vrea să arate că un cadru didactic poate fi la fel de rezistent și competitiv ca un sportiv sau un influencer obișnuit cu provocările fizice.

De ce a ales să profeseze în învățământ

Loredana vorbește cu pasiune despre profesia ei și despre motivul pentru care a ales să devină profesor. Pentru ea, educația este o misiune, nu doar un loc de muncă. Într-un interviu pentru Libertatea, a explicat: „M-a atras ideea că pot schimba vieți, că pot forma minți și caractere, că pot deveni un sprijin și un model pentru elevi. Educația este una dintre puținele profesii în care vezi rezultatele direct în oameni.”

Ea spune că iubește matematica, dar mai mult decât atât iubește momentul în care reușește să transforme un concept dificil într-o explicație clară, accesibilă oricărui elev.

Cum este cunoscută pe TikTok

Pe TikTok, Loredana este cunoscută drept „profa de Mate”, un nume care a devenit viral datorită modului relaxat și prietenos în care explică matematica. A început să posteze din dorința de a ajunge la elevi acolo unde aceștia își petrec cel mai mult timpul: pe telefon. Tot ea a mai declarat: „Mi-am spus că, dacă tot sunt acolo, pe platformele online, poate este momentul ca și noi, profesorii, să venim spre ei, cu un conținut educativ adaptat mediului pe care îl folosesc zilnic.”

Videoclipurile ei sunt urmărite de elevi care se pregătesc pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, iar stilul ei direct și accesibil a transformat-o într-una dintre cele mai populare profesoare din online.

Ce spune despre analfabetismul funcțional al elevilor

Loredana nu evită subiectele sensibile din educație. După declarațiile fostului ministru al Educației, Daniel David, care a afirmat că analfabetismul funcțional este cauzat de slaba pregătire a profesorilor, Loredana a reacționat ferm. Pentru Libertatea, ea a spus: „Această afirmație este superficială și nedreaptă. Desigur, există profesori mai implicați și profesori mai puțin implicați, ca în orice domeniu. Dar analfabetismul funcțional este un fenomen complex, influențat de lipsa de resurse educaționale în multe școli, de programe prea stufoase, lipsa părinților în procesul educativ, de timpul exagerat petrecut de elevi pe telefon, contextul social și economic al familiilor, de lipsa unui plan național coerent pe termen lung.”

Ea subliniază că vina nu poate fi pusă exclusiv pe profesori și că problemele din sistem sunt mult mai profunde, reflectând lipsa investițiilor, diferențele dintre mediul urban și rural și absența unei strategii educaționale reale.

