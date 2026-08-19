Adevărul despre contractul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez. Ce scrie în el

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După un deceniu împreună, superstarul fotbalului Cristiano Ronaldo și partenera sa, modelul Georgina Rodriguez, s-au căsătorit în această lună, în cadrul unei ceremonii discrete, organizate în sufrageria vilei lor din Portugalia. La scurt timp după ce au confirmat că s-au căsătorit, au apărut informații potrivit cărora cei doi au semnat un contract prenupțial.

Ce scrie în contractul prenupțial dintre Ronaldo și Georgina

Pe lângă „separarea bunurilor”, contractul, făcut public de publicația portugheză Jornal de Noticias, arată că niciunul dintre cei doi nu și-a schimbat numele de familie după căsătorie.

Rhianna Manani, avocat specializat în dreptul familiei, a explicat pentru HELLO! că decizia cuplului „nu este neapărat legată de lipsa de încredere”.

„Ceea ce este deosebit de interesant în cazul lui Cristiano și al Georginei este decizia, despre care s-a relatat, de a-și păstra separat bunurile deținute înainte de căsătorie”, spune avocata.

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„După o relație de un deceniu, amândoi au acumulat bunuri și avere înainte de a deveni soț și soție, iar astfel de înțelegeri pot oferi claritate cu privire la ceea ce a adus fiecare în căsnicie și la ceea ce intenționează să păstreze separat.”

„Unii oameni ar putea considera surprinzător faptul că, după un deceniu împreună, Cristiano și Georgina au vrut în continuare să își păstreze separat bunurile deținute înainte de căsătorie, însă, din perspectiva dreptului familiei, poate fi o abordare foarte rezonabilă. Nu este neapărat vorba despre lipsă de încredere. Este vorba despre faptul că ambii intră în căsnicie având o imagine clară asupra situației lor financiare”, a adăugat ea.

Ce valoare juridică are

Ronaldo și Georgina s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii civile desfășurate în Cascais, la locuința familiei lor de lângă Lisabona. La ceremonie au participat cei cinci copii ai cuplului și patru martori, printre care Ivana Rodríguez, sora Georginei. Miguel José, un prieten apropiat al lui Ronaldo, a fost, de asemenea, trecut ca martor la căsătorie.

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Avocatul explică faptul că momentul încheierii unui contract prenupțial este „important” și că acesta ar trebui convenit cu mult timp înaintea ceremoniei, în mod ideal cu cel puțin 28 de zile înainte. În schimb, cuplurile deja căsătorite pot lua în considerare încheierea unui acord postnuptial.

Deși cei doi s-au căsătorit în Portugalia, avocata precizează:

„În Anglia și Țara Galilor, contractele prenupțiale nu sunt automat obligatorii din punct de vedere juridic, însă sunt recunoscute în totalitate de instanțe, iar un acord redactat corespunzător poate avea o greutate semnificativă în cazul în care căsnicia se încheie ulterior.”

„Pentru ca o instanță să dea efect unui contract prenupțial, acesta trebuie să fi fost încheiat în mod liber de ambele persoane, cu dezvăluirea completă a situației financiare și cu acordarea de consultanță juridică independentă. Foarte important, acordul trebuie să fie și echitabil.”

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