Scandal între Maurice Munteanu și Alex Gîlcă la Asia Express: „Eram super furios și abia mă abțineam”

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Tensiunile s-au amplificat la Asia Express: Drumul Mătăsii! O remarcă acidă a lui Maurice Munteanu despre Valerie Lungu a declanșat furia lui Alex Gîlcă, transformând o simplă probă într-o confruntare explozivă.

Maurice Munteanu și Alex Gîlcă, tensiuni la Asia Express

Tensiunile au atins cote maxime la Asia Express: Drumul Mătăsii, unde o confruntare între echipele Maurice Munteanu & Connie și Valerie Lungu & Alex Gîlcă s-a transformat într-un schimb dur de replici. Potrivit Cancan, situația a degenerat după o remarcă controversată care a dus la un conflict deschis.

Concurenții au fost puși să se provoace reciproc la o probă culinară, în care fiecare echipă trebuia să comande preparate pentru adversari, scopul fiind să le consume cât mai repede. Presiunea era imensă, deoarece trecerea în etapa următoare depindea de viteza cu care își terminau farfuriile.

„Mie deja mi se activase orgoliul”, a recunoscut Alex Gîlcă, care a resimțit competiția ca pe o luptă personală.

Tensiunile dintre echipe au explodat în momentul în care Maurice Munteanu a făcut o remarcă despre aspectul fizic al Valeriei Lungu, sugerând că aceasta ar avea nevoie de o intervenție estetică pentru o mărire a sânilor. Comentariul a fost perceput de Alex Gîlcă drept un afront direct la adresa partenerei sale și chiar a familiei sale.

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„Îi bag cuțitul în inimă și nu mă gândesc la consecințe”, a izbucnit Alex, furios, folosind o expresie figurativă pentru a-și exprima nemulțumirea față de situație.

„Eram super furios și abia mă abțineam”, a mai zis Alex Gîlcă la testimoniale.

”la masă eu am făcut o glumă proastă, dar pentru mine. Era o autoironie. El, în schimb, a luat-o foarte personal crezând că e la adresa Valeriei. Nu era cazul pentru că nu sunt mitocan”, a explicat, mai apoi, Maurice Munteanu.

O probă pe muchie de cuțit

În ciuda conflictului, participanții au încercat să-și păstreze concentrarea asupra probei. Valerie Lungu a recunoscut că preparatele neobișnuite pe care le-a primit i-au dat bătăi de cap.

„Eu am încercat, dar mi-am dat seama că sunt greu de mâncat”, a povestit ea.

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De partea cealaltă, Maurice Munteanu a dat dovadă de determinare, reușind să treacă rapid peste preparatul său.

„Eu am mâncat într-o secundă cicadele cu mămăliguță, dar m-am îngrijorat că nu o vedeam pe Connie mâncând. La porția ei au fost niște probleme mari. Budinca aceea era crocantă”, a declarat Maurice, arătând că spiritul de echipă a fost esențial.

În cele din urmă, Maurice și Connie au reușit să finalizeze proba primii, câștigând astfel dreptul de a continua cursa.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maurice Munteanu și Alex Gîlcă la Asia Express

Sursă foto: Instagram, Captură video

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