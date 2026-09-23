Nepotul lui Puya, în stare gravă la spital după ce a căzut de la balcon. Băiatul de 6 ani s-a izbit de capota unei mașini

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Nepotul lui Puya a căzut, marți, de la etajul al doilea al unui bloc din București. Băiețelul care are 6 ani s-a izbit de capota unei mașini și a fost transportat de urgență la spital. În prezent, poliția face verificări pentru a stabili cum a avut loc incidentul.

Nepotul lui Puya a căzut de la balcon

O tragedie care ridică multe semne de întrebare a avut loc marți, în Sectorul 3 al Capitalei. Un băiețel de doar 6 ani, nepot al cunoscutului rapper Puya, a căzut de la etajul al doilea al unui bloc. Potrivit Pro TV, copilul se afla acasă împreună cu mama sa în momentul incidentului.

Băiatul a căzut de la balcon pe capota unei mașini parcate. Deși impactul a fost dur, medicii care au sosit de urgență la fața locului au reușit să îl stabilizeze înainte de a-l transporta la spital.

Conform unor surse, micuțul a suferit o fractură de femur și a intrat imediat în operație. Polițiștii de la Secția 13 au fost alertați prin apel la 112 și au început cercetările pentru a înțelege cum s-a ajuns la această situație.

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Circumstanțe controversate

Potrivit informațiilor, mama copilului se afla în locuință în momentul incidentului, iar surse judiciare susțin că aceasta ar fi consumat alcool. În plus, părinții copilului sunt separați și se află în proces de divorț, ceea ce complica și mai mult situația familială.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost notificată pentru a evalua cazul.

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Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și vor sesiza unitatea de parchet competentă.

Tatăl micuțului este fratele lui Puya, iar artistul nu a făcut momentan nicio declarație publică despre această situație.

Sursă foto: Facebook

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