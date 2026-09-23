  MENIU  
Home > Astro Fun > Avertismentul lui Neti Sandu până pe 23 octombrie 2026: Zodiile, date peste cap de un puternic dezechilibru cosmic. „Avem planete retrograde!”

Avertismentul lui Neti Sandu până pe 23 octombrie 2026: Zodiile, date peste cap de un puternic dezechilibru cosmic. „Avem planete retrograde!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Neti Sandu a prezentat previziunile detaliate pentru perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2026, avertizând că urmează o etapă marcată de un puternic dezechilibru cosmic. Retrogradarea planetei Venus între 3 octombrie și 14 noiembrie, urmată îndeaproape de mișcarea retrogradă a lui Mercur, va obliga toate zodiile să reanalizeze și să rescrie capitole importante din viața personală, profesională și financiară.

Astrologul subliniază că sectoarele legate de comunicare, acte, studii, călătorii, dar și cele care vizează banii și relațiile de cuplu vor fi puternic bulversate. Cu toate acestea, repoziționarea marilor planete va oferi fiecărui nativ resursele necesare pentru a depăși momentele de cumpănă, cu condiția să dea dovadă de răbdare și flexibilitate.

“Va fi o perioadă dezechilibrată pentru că avem planete retrograde. Patroana, Venus, va fi retrogradă din 3 octombrie până pe 14 noiembrie. Este o perioadă lungă în care absolut toți vom rescrie niște pagini fie din viața personală, fie din cea profesională. După aceea, când ai zice că s-a încheiat v-a urma în prelungire Mercur retrograd.

Mercur este pentru început în Blanță. Pe 30 septembrie intră în zodia Scorpion și rămâne acolo pentru o bună perioadă de vreme. Venus este în Scorpion.

Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Recomandarea zilei

Planetele își revin din retrogradare din 13-14 noiembrie. Aceste capitole care țin de Mercur, comunicare, drumuri, acte, școală, profesie, vacanțe și relații, vor fi bulversate. Este cazul și domeniilor care țin de Venus, care se ocupă de frumusețe, felul în care arătăm și ne îngrijim, de bijuterii și de bani. Aceste capitol o să fie bulversate” – a explicat Neti Sandu la Știrile Pro TV.

Berbec

Nativii din zodia Berbec se confruntă cu un flux de situații extrem de schimbătoare din cauza retrogradării simultană a lui Saturn și Neptun chiar în semnul lor. Chiar dacă această dinamică poate fi obositoare, intrarea lui Marte în casa dragostei și sprijinul oferit de Jupiter le pot aduce o persoană specială în cale, creând cadrul ideal pentru un nou început sentimental.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

În același timp, Saturn aduce amintiri din trecut și îi obligă pe Berbeci să își revizuiască deciziile de până acum. Unele tactici care au funcționat anterior nu mai dau roade, determinându-i pe nativi să își schimbe abordarea și să construiască cu răbdare propria cale spre succes.

Taur

Pentru Taur, mișcările retrograde ale lui Venus și Mercur în Scorpion vizează direct zona parteneriatelor și a sentimentelor. În prima fază, nativii au ocazia să repare o problemă sufletească mai veche, însă ulterior pot apărea blocaje sau răzgândiri în privința unor contracte de colaborare recent negociate.

Pe de altă parte, Saturn și Neptun atrag atenția asupra stării de sănătate, cerând o mai mare receptivitate la simptomele minore sau afecțiunile cronice. În plan casnic, prezența lui Jupiter favorizează schimbări importante în locuință, reamenajări sau chiar primirea unei moșteniri.

Gemeni

Retrogradarea lui Uranus în zodia Gemenilor poate genera surprize majore și promovări neașteptate pe care nativii nici nu îndrăzneau să le ia în calcul. Cu susținerea energetică oferită de Marte și Jupiter, aceștia au șansa de a începe proiecte noi, de a solicita burse sau chiar de a se muta într-un alt oraș pentru studii și muncă.

Atenția la detalii devine însă critică, deoarece Venus și Mercur vor retrograda în casa serviciului. Gemenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție toate actele și sarcinile profesionale pentru a evita greșelile de parcurs în această perioadă mai dificil de gestionat.

Rac

Racul traversează o perioadă extrem de favorabilă în plan financiar datorită poziționării lui Jupiter în casa banilor, aspect ce poate aduce măriri de salariu sau oportunități pentru un loc de muncă mai bine plătit. Totuși, prezența lui Marte poate dinamiza și capitolul cheltuielilor, determinându-i pe nativi să facă investiții consistente.

În plan familial, trecerea planetelor Mercur și Venus prin sectorul locuinței creează contextul perfect pentru extinderea spațiului de locuit sau achiziționarea unei case noi. Multe dintre aceste decizii pot fi strâns legate de posibila apariție a unui nou membru în familie.

Leu

Pentru nativii din Leu, tranzitul lui Jupiter prin propriul lor semn oferă un impuls extraordinar de energie și strălucire pe toate planurile. Intrarea lui Marte în aceeași zonă amplifică determinarea și le dă curajul necesar pentru a pune în aplicare planuri mai vechi pe care le tot amânaseră.

Deși retrogradarea planetelor Mercur și Venus în Scorpion poate afecta temporar nivelul de energie al nativilor, impactul lui Jupiter rămâne mult mai puternic. Leii au toate resursele interioare pentru a depăși eventualele blocaje și pentru a-și menține poziția de lider.

Fecioară

Nativii din Fecioară sunt puși în situația de a rezolva treburi restante legate de acte, comunicare și proiecte educaționale, aspecte care pot atrage după sine și cheltuieli neprevăzute. Intrarea lui Mercur în casa banilor aduce inițial venituri, însă acestea se pot diminua rapid din cauza taxelor sau a cursurilor speciale pentru copii.

Solicitarea intelectuală va fi la cote ridicate, iar Mercur retrograd poate îngreuna capacitatea obișnuită de concentrare a Fecioarelor. Din acest motiv, nativii trebuie să își dozeze mai bine eforturile, să evite epuizarea în timpul numeroaselor deplasări și să acorde o atenție sporită sănătății.

Citeşte și: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sărut pe aeroport. Președintele, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa

Balanță

Balanțele încep perioada concentrate pe studii și deplasări, însă opozițiile create de Soare și Mercur cu Saturn și Neptun le obligă să schimbe dinamica relației de cuplu. Nativii trebuie să aducă un plus de culoare și comunicare în viața sentimentală pentru a preveni răceala și distanțarea partenerului.

Din luna octombrie, retrogradarea lui Venus în sectorul financiar va crea blocaje temporare în afaceri și proiecte. Balanțele au nevoie de multă răbdare pentru a identifica cauzele problemelor până în mijlocul lunii noiembrie și pentru a restabili echilibrul între minte și suflet.

Scorpion

Pentru Scorpion, intrarea lui Venus în mișcare retrogradă și sosirea lui Mercur în propria zodie aduc o perioadă de frământări interioare și reorganizare. Nativii trebuie să acorde o atenție deosebită propriei sănătăți fizice, dar și nevoilor copiilor sau problemelor școlare care necesită rezolvare urgentă.

În plan profesional, Jupiter în casa succesului le deschide uși importante și le oferă oportunități pentru negocierea unor poziții de conducere. Poziționarea lui Marte poate readuce în prezent oferte de muncă din trecut, oferindu-le șansa de a face o schimbare radicală de carieră.

Săgetător

Săgetătorii au de-a face cu retrogradarea lui Uranus în Gemeni, ceea ce creează perioade de așteptare privind anumite propuneri profesionale. Totuși, guvernatorul lor, Jupiter, le oferă viziune și precizie în urmărirea obiectivelor, deschizându-le perspective deosebite în special în legătură cu străinătatea.

Instabilitatea provocată de Saturn și Neptun, combinată cu tranzitele din zona sănătății, le cere Săgetătorilor mai multă grijă față de propriul corp. Dacă își gestionează corect resursele și au răbdare să rezolve problemele de acasă, nativii vor reuși să își atingă scopurile principale.

Capricorn

Pentru Capricorn, tranzitul lui Marte și retrogradarea lui Saturn aduc în prim-plan obligații complexe legate de familie, locuință și moșteniri. Nativii sunt nevoiți să gestioneze cu mult tact situațiile delicate și să rezolve chestiuni administrative sau investiții majore.

Prudența financiară devine esențială, deoarece aspectele tensionate formate de planete cresc riscul de pierderi de bani sau contracte neonorate. Capricornii trebuie să fie foarte atenți în privința persoanelor cu care se asociază și să elimine din cercul de prieteni pe cei care se dovedesc nesinceri.

Vărsător

Situația Vărsătorului începe să se lumineze considerabil odată cu finalizarea mișcării retrograde a lui Pluto în mijlocul lunii octombrie. Intrarea lui Mercur în Scorpion le deschide nativilor noi drumuri profesionale și le oferă ocazia de a începe proiecte de lungă durată sau cercetări cu un puternic impact spiritual.

Sprijinul primit de la Jupiter în zodia opusă le garantează susținerea unor persoane influente în momentele cheie. Cu toate acestea, din cauza contextului astral complex, Vărsătorii sunt sfătuiți să își asculte intuiția și să nu ia decizii bazate exclusiv pe rațiune.

Pești

Nativii din Pești au parte de satisfacții profesionale pe termen lung, chiar dacă volumul de muncă de la serviciu va crește semnificativ. Totuși, retrogradarea lui Saturn și Neptun în casa banilor creează dezechilibre financiare, traduse prin întârzieri ale salariilor sau recalculări neașteptate.

Fluctuațiile din sfera financiară și cea a sănătății vor continua pe măsură ce Mercur și Venus își alternează mișcările retrograde. Cu toate acestea, aspectele armonioase realizate de Marte în primă fază îi vor ajuta pe Pești să își mențină direcția și să depășească toate bătăile de cap.

Foto – captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
GSP.ro
Lăsat acasă de Hagi, titularul din Superliga a plecat în vacanță alături de Alexandra: „Singura țară unde m-aș muta!”
Lăsat acasă de Hagi, titularul din Superliga a plecat în vacanță alături de Alexandra: „Singura țară unde m-aș muta!”
Click.ro
Două zodii vor câștiga mulți bani în perioada următoare, dar viața lor se va schimba radical. Se anunță pierderi pe plan personal
Două zodii vor câștiga mulți bani în perioada următoare, dar viața lor se va schimba radical. Se anunță pierderi pe plan personal
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Citește și...
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum și-a aniversat David Popovici ziua de naștere și locul din România care l-a cucerit definitiv: „E extraordinar, vă recomand”
Horoscop 24 septembrie 2026. Despărțire dureroasă. O zodie trece printr-o schimbare de destin provocată de o pierdere emoțională majoră
Horoscop 23 septembrie 2026. Soare în Balanță. O zodie trebuie să învețe o lecție importantă pentru a se putea recalibra
Horoscop 22 septembrie 2026. Doză dublă de noroc. O zodie e aleasa astrelor! Banii vin mai ușor și farmecul personal e la cote maxime
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Wooooow! Casă bătrânească dintr-un cătun, transformată într-o locuință modernă, de vis. E de nerecunoscut acum. Oricine se poate caza aici / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a apărut Nicolas Cage, la 62 de ani. Actorul e de nerecunoscut
Cum a apărut Nicolas Cage, la 62 de ani. Actorul e de nerecunoscut
Ce lecție i-a dat Teo Trandafir Maiei, când a prins-o că ascultă manele: „De atunci ascult ce muzică vreau”
Ce lecție i-a dat Teo Trandafir Maiei, când a prins-o că ascultă manele: „De atunci ascult ce muzică vreau”
Proiecte speciale
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Libertatea.ro
„Boala” de care nu mai vrea să scape! De 40 de ani trăiește printre albine: „Abia aștept să treacă iarna și să am primele înțepături”
„Boala” de care nu mai vrea să scape! De 40 de ani trăiește printre albine: „Abia aștept să treacă iarna și să am primele înțepături”
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Echipa care scapă de emoții și primește o noapte la hotel
Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Echipa care scapă de emoții și primește o noapte la hotel
Campionii mondiali la canotaj Mădălina și Ștefan Berariu s-au căsătorit. Imagini de senzație cu cei doi sportivi
Campionii mondiali la canotaj Mădălina și Ștefan Berariu s-au căsătorit. Imagini de senzație cu cei doi sportivi
Denise Rifai, prima apariție după ce a plecat de la Furnicuțele. În ce producție a fost surprinsă prezentatoarea tv
Denise Rifai, prima apariție după ce a plecat de la Furnicuțele. În ce producție a fost surprinsă prezentatoarea tv
Cheloo, confesiuni emoționante despre mama sa: „A murit atunci când trebuia și a fost decizia ei”
Cheloo, confesiuni emoționante despre mama sa: „A murit atunci când trebuia și a fost decizia ei”
Horoscop 24 septembrie 2026. Despărțire dureroasă. O zodie trece printr-o schimbare de destin provocată de o pierdere emoțională majoră
Horoscop 24 septembrie 2026. Despărțire dureroasă. O zodie trece printr-o schimbare de destin provocată de o pierdere emoțională majoră
Observator News
Bătaie pe case la 3.000 de euro. Tot mai mulți tineri vor să se mute în aceste sate
Bătaie pe case la 3.000 de euro. Tot mai mulți tineri vor să se mute în aceste sate
Libertatea pentru Femei
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Șase situații în care ai putea avea nevoie de probiotice, nu doar după un tratament cu antibiotice
Șase situații în care ai putea avea nevoie de probiotice, nu doar după un tratament cu antibiotice
Pensiile ar putea crește din ianuarie 2027 cu până la 600 de lei
Pensiile ar putea crește din ianuarie 2027 cu până la 600 de lei
Noua pastilă pentru cancer pancreatic avansat. Tumorile s-au micșorat la peste o treime dintre pacienți
Noua pastilă pentru cancer pancreatic avansat. Tumorile s-au micșorat la peste o treime dintre pacienți
Strigătul unui pacient înainte de moarte a marcat o asistentă pe viață: „A fost de-a dreptul înfiorător!”
Strigătul unui pacient înainte de moarte a marcat o asistentă pe viață: „A fost de-a dreptul înfiorător!”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
De ce ar fi murit, de fapt, Presley Gerber? Detalii ȘOCANTE despre ultimele clipe din viața fiului lui Cindy Crawford
De ce ar fi murit, de fapt, Presley Gerber? Detalii ȘOCANTE despre ultimele clipe din viața fiului lui Cindy Crawford
Libertatea
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Brad Pitt apare în cel mai dificil rol al carierei sale: filmul „În inima sălbăticiei”, în cinematografe din 25 septembrie
Brad Pitt apare în cel mai dificil rol al carierei sale: filmul „În inima sălbăticiei”, în cinematografe din 25 septembrie
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton