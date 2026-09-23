Avertismentul lui Neti Sandu până pe 23 octombrie 2026: Zodiile, date peste cap de un puternic dezechilibru cosmic. „Avem planete retrograde!”

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Neti Sandu a prezentat previziunile detaliate pentru perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2026, avertizând că urmează o etapă marcată de un puternic dezechilibru cosmic. Retrogradarea planetei Venus între 3 octombrie și 14 noiembrie, urmată îndeaproape de mișcarea retrogradă a lui Mercur, va obliga toate zodiile să reanalizeze și să rescrie capitole importante din viața personală, profesională și financiară.

Astrologul subliniază că sectoarele legate de comunicare, acte, studii, călătorii, dar și cele care vizează banii și relațiile de cuplu vor fi puternic bulversate. Cu toate acestea, repoziționarea marilor planete va oferi fiecărui nativ resursele necesare pentru a depăși momentele de cumpănă, cu condiția să dea dovadă de răbdare și flexibilitate.

“Va fi o perioadă dezechilibrată pentru că avem planete retrograde. Patroana, Venus, va fi retrogradă din 3 octombrie până pe 14 noiembrie. Este o perioadă lungă în care absolut toți vom rescrie niște pagini fie din viața personală, fie din cea profesională. După aceea, când ai zice că s-a încheiat v-a urma în prelungire Mercur retrograd.

Mercur este pentru început în Blanță. Pe 30 septembrie intră în zodia Scorpion și rămâne acolo pentru o bună perioadă de vreme. Venus este în Scorpion.

Planetele își revin din retrogradare din 13-14 noiembrie. Aceste capitole care țin de Mercur, comunicare, drumuri, acte, școală, profesie, vacanțe și relații, vor fi bulversate. Este cazul și domeniilor care țin de Venus, care se ocupă de frumusețe, felul în care arătăm și ne îngrijim, de bijuterii și de bani. Aceste capitol o să fie bulversate” – a explicat Neti Sandu la Știrile Pro TV.

Berbec

Nativii din zodia Berbec se confruntă cu un flux de situații extrem de schimbătoare din cauza retrogradării simultană a lui Saturn și Neptun chiar în semnul lor. Chiar dacă această dinamică poate fi obositoare, intrarea lui Marte în casa dragostei și sprijinul oferit de Jupiter le pot aduce o persoană specială în cale, creând cadrul ideal pentru un nou început sentimental.

În același timp, Saturn aduce amintiri din trecut și îi obligă pe Berbeci să își revizuiască deciziile de până acum. Unele tactici care au funcționat anterior nu mai dau roade, determinându-i pe nativi să își schimbe abordarea și să construiască cu răbdare propria cale spre succes.

Taur

Pentru Taur, mișcările retrograde ale lui Venus și Mercur în Scorpion vizează direct zona parteneriatelor și a sentimentelor. În prima fază, nativii au ocazia să repare o problemă sufletească mai veche, însă ulterior pot apărea blocaje sau răzgândiri în privința unor contracte de colaborare recent negociate.

Pe de altă parte, Saturn și Neptun atrag atenția asupra stării de sănătate, cerând o mai mare receptivitate la simptomele minore sau afecțiunile cronice. În plan casnic, prezența lui Jupiter favorizează schimbări importante în locuință, reamenajări sau chiar primirea unei moșteniri.

Gemeni

Retrogradarea lui Uranus în zodia Gemenilor poate genera surprize majore și promovări neașteptate pe care nativii nici nu îndrăzneau să le ia în calcul. Cu susținerea energetică oferită de Marte și Jupiter, aceștia au șansa de a începe proiecte noi, de a solicita burse sau chiar de a se muta într-un alt oraș pentru studii și muncă.

Atenția la detalii devine însă critică, deoarece Venus și Mercur vor retrograda în casa serviciului. Gemenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție toate actele și sarcinile profesionale pentru a evita greșelile de parcurs în această perioadă mai dificil de gestionat.

Rac

Racul traversează o perioadă extrem de favorabilă în plan financiar datorită poziționării lui Jupiter în casa banilor, aspect ce poate aduce măriri de salariu sau oportunități pentru un loc de muncă mai bine plătit. Totuși, prezența lui Marte poate dinamiza și capitolul cheltuielilor, determinându-i pe nativi să facă investiții consistente.

În plan familial, trecerea planetelor Mercur și Venus prin sectorul locuinței creează contextul perfect pentru extinderea spațiului de locuit sau achiziționarea unei case noi. Multe dintre aceste decizii pot fi strâns legate de posibila apariție a unui nou membru în familie.

Leu

Pentru nativii din Leu, tranzitul lui Jupiter prin propriul lor semn oferă un impuls extraordinar de energie și strălucire pe toate planurile. Intrarea lui Marte în aceeași zonă amplifică determinarea și le dă curajul necesar pentru a pune în aplicare planuri mai vechi pe care le tot amânaseră.

Deși retrogradarea planetelor Mercur și Venus în Scorpion poate afecta temporar nivelul de energie al nativilor, impactul lui Jupiter rămâne mult mai puternic. Leii au toate resursele interioare pentru a depăși eventualele blocaje și pentru a-și menține poziția de lider.

Fecioară

Nativii din Fecioară sunt puși în situația de a rezolva treburi restante legate de acte, comunicare și proiecte educaționale, aspecte care pot atrage după sine și cheltuieli neprevăzute. Intrarea lui Mercur în casa banilor aduce inițial venituri, însă acestea se pot diminua rapid din cauza taxelor sau a cursurilor speciale pentru copii.

Solicitarea intelectuală va fi la cote ridicate, iar Mercur retrograd poate îngreuna capacitatea obișnuită de concentrare a Fecioarelor. Din acest motiv, nativii trebuie să își dozeze mai bine eforturile, să evite epuizarea în timpul numeroaselor deplasări și să acorde o atenție sporită sănătății.

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Balanță

Balanțele încep perioada concentrate pe studii și deplasări, însă opozițiile create de Soare și Mercur cu Saturn și Neptun le obligă să schimbe dinamica relației de cuplu. Nativii trebuie să aducă un plus de culoare și comunicare în viața sentimentală pentru a preveni răceala și distanțarea partenerului.

Din luna octombrie, retrogradarea lui Venus în sectorul financiar va crea blocaje temporare în afaceri și proiecte. Balanțele au nevoie de multă răbdare pentru a identifica cauzele problemelor până în mijlocul lunii noiembrie și pentru a restabili echilibrul între minte și suflet.

Scorpion

Pentru Scorpion, intrarea lui Venus în mișcare retrogradă și sosirea lui Mercur în propria zodie aduc o perioadă de frământări interioare și reorganizare. Nativii trebuie să acorde o atenție deosebită propriei sănătăți fizice, dar și nevoilor copiilor sau problemelor școlare care necesită rezolvare urgentă.

În plan profesional, Jupiter în casa succesului le deschide uși importante și le oferă oportunități pentru negocierea unor poziții de conducere. Poziționarea lui Marte poate readuce în prezent oferte de muncă din trecut, oferindu-le șansa de a face o schimbare radicală de carieră.

Săgetător

Săgetătorii au de-a face cu retrogradarea lui Uranus în Gemeni, ceea ce creează perioade de așteptare privind anumite propuneri profesionale. Totuși, guvernatorul lor, Jupiter, le oferă viziune și precizie în urmărirea obiectivelor, deschizându-le perspective deosebite în special în legătură cu străinătatea.

Instabilitatea provocată de Saturn și Neptun, combinată cu tranzitele din zona sănătății, le cere Săgetătorilor mai multă grijă față de propriul corp. Dacă își gestionează corect resursele și au răbdare să rezolve problemele de acasă, nativii vor reuși să își atingă scopurile principale.

Capricorn

Pentru Capricorn, tranzitul lui Marte și retrogradarea lui Saturn aduc în prim-plan obligații complexe legate de familie, locuință și moșteniri. Nativii sunt nevoiți să gestioneze cu mult tact situațiile delicate și să rezolve chestiuni administrative sau investiții majore.

Prudența financiară devine esențială, deoarece aspectele tensionate formate de planete cresc riscul de pierderi de bani sau contracte neonorate. Capricornii trebuie să fie foarte atenți în privința persoanelor cu care se asociază și să elimine din cercul de prieteni pe cei care se dovedesc nesinceri.

Vărsător

Situația Vărsătorului începe să se lumineze considerabil odată cu finalizarea mișcării retrograde a lui Pluto în mijlocul lunii octombrie. Intrarea lui Mercur în Scorpion le deschide nativilor noi drumuri profesionale și le oferă ocazia de a începe proiecte de lungă durată sau cercetări cu un puternic impact spiritual.

Sprijinul primit de la Jupiter în zodia opusă le garantează susținerea unor persoane influente în momentele cheie. Cu toate acestea, din cauza contextului astral complex, Vărsătorii sunt sfătuiți să își asculte intuiția și să nu ia decizii bazate exclusiv pe rațiune.

Pești

Nativii din Pești au parte de satisfacții profesionale pe termen lung, chiar dacă volumul de muncă de la serviciu va crește semnificativ. Totuși, retrogradarea lui Saturn și Neptun în casa banilor creează dezechilibre financiare, traduse prin întârzieri ale salariilor sau recalculări neașteptate.

Fluctuațiile din sfera financiară și cea a sănătății vor continua pe măsură ce Mercur și Venus își alternează mișcările retrograde. Cu toate acestea, aspectele armonioase realizate de Marte în primă fază îi vor ajuta pe Pești să își mențină direcția și să depășească toate bătăile de cap.

Foto – captură video

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